Advierten que en abril la morosidad en los colegios privados se ubicó entre 50% y 70%

Desde diferentes sectores vinculados a la educación privada se advierte por estos días que la crisis generada por el aislamiento social obligatorio no solo hace peligrar el pago de sueldos a docentes, sino que además está en riesgo la supervivencia de decenas de establecimientos. En ese marco, se espera que el Estado contemple al sector para la ATP -Asistencia de emergencia al trabajo y la producción-. “Es muy escaso el auxilio estatal, piden datos pero no toman medidas concretas ni Nación ni Provincia y hay escuelas que este mes no pudieron completar los sueldos”, señaló Perpetuo Lentijo, secretario de Asociaciones de Entidades Educativas Privadas Argentinas.

Por su parte, Juan Pablo Fernández, integrante del Espacio de Gestión Educativa, también consignó que es importante la morosidad que se registra en las escuelas y que varía de un establecimiento a otro. “Este mes pasado hemos podido completar los sueldos mensuales del personal que es nuestra prioridad, pero el aguinaldo estamos viendo que es muy posible que las escuelas no lo puedan afrontar”, aseguró.

Acerca de la morosidad en las escuelas Fernández sostuvo que se ubica entre el 50 por ciento y el 70 por ciento, al menos en las escuelas asociadas en esa entidad.

No obstante se reconoció el sacrificio de muchas familias por estar al día con las cuotas. “Muchos padres que están comprometidos con la escuela, se esfuerzan para abonar el arancel del cual dependemos para pagar los sueldos”, dijo Fernández.

Con relación a si esperan el auxilio estatal se informó que las escuelas que ingresaron y aprobaron los requisitos para ser contemplados en el ATP van a recibir la ayuda económica, pero se agregó que “a la fecha, según nuestros asociados, no han recibido la ayuda pero esta la promesa de que la recibirán”.

Se explicó además que, en relación al pago del medio aguinaldo, el gobierno está trabajando para ofrecer créditos accesibles, que también permitirán saldar sueldos y a que podrán acceder las escuelas que no hayan calificado para el programa ATP.

En la misma línea Perpetuo Lentijo indicó que por la crisis económica que se vive en muchos establecimientos peligra su continuidad. “Es necesario que se reactive el mecanismo de las ATP para los establecimientos y para el personal no subvencionados”, afirmó el dirigente.

Por su parte el titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, sostuvo que el sector atraviesa una crisis severa debido a que “entre el 60 y el 70 por ciento de las familias no pagaron la cuota del mes de abril” y aseguró que ya cerraron cuatro instituciones educativas durante la cuarentena por el coronavirus.

“El tema de las cuotas está muy mal. Tenemos 2.300 asociados en la provincia de Buenos Aires y 500 más en todo el país y, según un relevamiento que hicimos, entre el 60% y el 70% de las familias no pagaron la cuota de abril”, remarcó Zurita.

El titular de Aiepba advirtió que con ese panorama “no estamos pensando en el medio aguinaldo porque no podemos pagar los sueldos de los docentes de este mes”.

Como resultado de la crisis por la que pasan los colegios se informó que “cuatro instituciones educativas cerraron en lo que va del aislamiento”. Además se remarcó que el sector atraviesa “una crisis severa” y que “estamos necesitando un salvataje del Estado”.

En medio del oscuro panorama se apeló a la responsabilidad de las familias para que sigan pagando las cuotas. “Así como tenemos solidaridad y contemplamos todos los casos de las familias que tienen problemas, que perdieron su trabajo o por la reducción de sus salarios por la crisis que atravesamos”, agregó Zurita.

Como se informó en otras oportunidades, se indicó que la situación es mucho más dramática para las escuelas que no reciben aporte estatal y las que se encuentran en provincia de Buenos Aires.

Con relación al anuncio de las autoridades educativas de no calificar con notas a los alumnos durante el período de aislamiento social obligatorio Zurita dijo que “muchos alumnos lo malinterpretaron”.

“Para nosotros la evaluación es fundamental, pero todo el trabajo que están haciendo docentes y las familias debe tener su correspondiente evaluación y es un indicador para la familia, creemos que se debe evaluar”, señaló.

No obstante se aclaró que si bien no es lo principal si hay o no calificación, “se evaluará diferente a cuando se está en el aula porque las condiciones cambiaron”.

“Ya están circulando videos en las redes sociales, sobre todo de adolescentes del nivel secundario donde dicen: ´para qué vamos a entregar las tareas o entrar a un Classroom si no nos van a calificar`, y malinterpretan que no va a haber evaluación”, explicó Zurita.