Presos de EE UU intentaron contagiarse de Covid-19 para ser excarcelados

Las cámaras de seguridad de una cárcel estadounidense registraron cómo varios presos intentaban contagiarse con coronavirus para forzar su liberación. “Hay un concepto erróneo que circula entre la población carcelaria de que si alguien da positivo, de alguna manera nos veremos obligados a liberarlos. Pero no es así como funciona”, advirtió el shérif de Los Ángeles, Alex Villanueva, en rueda de prensa.

Villanueva compartió las imágenes registradas a mediados del mes de abril en dos módulos de la cárcel de Castaic, al norte de Los Ángeles. En ellas se puede ver cómo los reclusos hacen cola en la entrada de la enfermería mientras beben agua caliente para hacer subir su temperatura, y fingir los síntomas del Covid-19.

Today, @LACoSheriff Villanueva spoke about a dangerous plot in our jail system: Inmates deliberately trying to catch #COVID19 in hopes of early release. Watch the news conference to see inmates pass around protective equipment https://t.co/m1tgOGmhGS… pic.twitter.com/J0rG1VmdNs