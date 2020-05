La escasez de cigarrillos, "una gran oportunidad para dejar de fumar”

El parate en la industria debido a la cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19 comenzó a generar un faltante de cigarrillos que motorizó al gobierno argentino a flexibilizar controles en las importaciones del producto.

Pero este faltante que genera dificultades en el mercado, le puede significar al fumador la posibilidad de dejar el hábito. O al menos comenzar por fumar menos.

Hoy en día conseguir un atado de cigarros no es tarea fácil y por tanto, sus precios se ven hasta triplicados y algunos apelan a la alternativa del paquete de tabaco para armarlos en casa.

En este marco, el neumonólogo platense Ezequiel Baran, aseguró en diálogo con este medio que la escasez actual del producto “sin dudas es una gran oportunidad para dejar de fumar”.

Asimismo, el profesional rotuló al tabaquismo como una gran pandemia: “La dependencia de la nicotina está considerada como un trastorno del comportamiento, es decir, como una enfermedad crónica que causa la muerte prematura a más de la mitad de los que la padecen. El tabaquismo es una gran pandemia de extensión mundial: uno de cada tres adultos del mundo fuma”, remarcó.

“El tabaquismo es, además, la principal causa de muerte prevenible en todo el mundo”, aseveró.

Pero está claro que pelear contra el deseo de fumar no es algo simple y puede requerir de un cambio de conducta profundo o bien implementar la utilización de algunos recursos naturales y caseros para calmar la ansiedad. Reducir la tentación, en estos casos, puede ser la clave.

“En la etapa en que el fumador está listo para dejar y requiere apoyo en el cambio de conducta, la ayuda del médicos se centra en el asesoramiento práctico. Por ejemplo anticipar situaciones estresantes, evitar el automatismo (encender un cigarrillo sin ser realmente consciente de haberlo realizado), pensar en los momentos que se fuma como un rito (tomando un café, viendo una película, con la computadora)”, sostuvo al respecto Barán y entregó algunos consejos para el fumador.

CONSEJOS DEL ESPECIALISTA PARA REDUCIR EL DESEO DE FUMAR

Manejo de los estímulos: estrategias para afrontar y reducir los estímulos gatillo del deseo de fumar (accesibilidad y facilitadores de consumo), reconocer las situaciones de riesgo de volver a fumar (acontecimientos, estados de ánimo, determinadas actividades).

-Planilla para anotar el consumo diario de cigarrillos y establecer cuáles fueron sin deseo alguno (automáticos)

-Tabla de pro y contras de dejar de fumar

-Calcular el gasto en cigarrillos

-Es importante que cada fumador identifique sus propias situaciones de riesgo. Estos pueden ser acontecimientos, estados de ánimo y actividades que incrementan el riesgo de fumar o recaída: Estar con otros fumadores.

-Lograr cambios del estilo de vida que reducen el estrés, mejoran la calidad de vida y reducen la exposición a los facilitadores del consumo (actividad física, reducir alcohol y otras).

-Introducir estrategias de conducta para manejar el estrés y el deseo de fumar: distraer la atención, cambiar las rutinas, hacer algo placentero, bañarse, escuchar música, técnicas de relajación, leer, hacer actividad física y muchas más.

-Planificar estrategias sustitutivas para manejar la urgencia por fumar: distraerse, tomar agua u otras bebidas frescas, lavarse los dientes, masticar chicles o caramelos sin azúcar

-Informar sobre la naturaleza adictiva de la nicotina, los síntomas de abstinencia y su periodo de duración.

-Remarcar que la urgencia por fumar cede al cabo de 2 a 3 minutos y que la estrategia sustitutiva (y no tener cigarrillos consigo) es clave para atravesar este momento de urgencia.

-Alertar que sólo una “pitada” puede implicar una recaída.

-Preguntar y favorecer la reflexión sobre: razones o motivos para dejar de fumar. Preocupaciones y dudas si deja de fumar. Logros conseguidos hasta ese momento. Dificultades en el proceso de abandono.

Ejercicios para romper los lazos de unión con el tabaco

-Piense en cuántos cigarrillos fumará al día y trate de ceñirse a esa cantidad.

-Limite las zonas donde poder fumar: no fume en el coche, en su domicilio, en presencia de sus hijos, cuando esté andando por la calle, etc.

-La noche anterior al día de abandono tire o aparte de su vista cualquier cosa que le pueda recordar a un cigarrillo: ceniceros, cerillas, mecheros, paquetes de tabaco, etc.



BENEFICIOS Y COMPORTAMIENTOS A CORTO PLAZO





EL FUMADOR, MÁS PROPENSO AL CORONAVIRUS

Un documento expedido por la Asociación Latinoamericana de Tórax, explica que el fumador tiene más riesgo de contraer Covid 19 además de incrementar la gravedad de un posible cuadro.

“El humo del tabaco deteriora varios componentes de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio, tanto la inmunidad celular como la humoral, y en forma temprana afecta mecanismos inespecíficos como el mecanismo de limpieza mucociliar y produce además inflamación. Estas alteraciones favorecen la aparición de infecciones respiratorias bacterianas o virales y podrían explicar por qué las personas que fuman presentan no solo una mayor incidencia sino presentaciones más graves de infecciones respiratorias como influenza, neumonías y tuberculosis erigiéndose como importantes causas de enfermedad y muerte en este grupo poblacional. Hay fuertes evidencias que indican que fumar tabaco es un factor de riesgo para neumonía de la comunidad (Odds Ratio (OR) para enfermedad neumocócica invasiva, para otros microorganismos capsulados, y virus que causan resfríos comunes, entre los que se cuentan los coronavirus. Desde hace varias décadas, se reconoce la fuerte asociación entre fumar y padecer influenza, en particular H1N1”, dice el informe.

“El humo de tabaco, aumenta la apoptosis y la replicación viral del Virus Sincitial Respiratorio y disminuye la inmunidad innata de las células respiratorias a rinovirus. En el brote de MERS –Cov (Síndrome Coronavirus Respiratorio del Mediano Oriente ) del 2012 , se identificó al consumo de tabaco como un factor independiente para padecer la infección. Es pues esperable que los fumadores tengan una mayor susceptibilidad a infectarse por SARS-Cov -2, un nuevo virus respiratorio causante de la enfermedad COVID-19 o de padecer la enfermedad COVID-19 con mayor severidad”, agrega.

En tanto, otro estudio desarrollado por la Universidad de California en San Francisco apuntó que las personas fumadoras y ex fumadoras tienen casi el doble de riesgo de desarrollar cuadros graves de ser infectados por el coronavirus.

"Fumar se asocia con un riesgo sustancialmente mayor de una progresión de la Covid-19", aseguró el doctor Stanton A. Glantz, director del UCSF Center for Tobacco Control Research and Education.

De un total de 11.590 pacientes analizados en el estudio, el 30% de los fumadores experimentaron que la enfermedad empeoraba, mientras que ese porcentaje apenas fue del 17,6% entre los no fumadores. Así, según escribieron los investigadores en la revista Nicotine & Tobacco Research, "el metaanálisis mostró que existe una relación entre el tabaquismo y la progresión de la enfermedad Covid-19".

Asimismo, otros dos estudios observacionales procedentes de China y que incluyeron desde 78 a 1099 sujetos con COVID 19, encontraron un mayor riesgo de evolución severa en fumadores comparado con no fumadores .

Sobre un total de 1099 pacientes con COVID-19 en el que se evaluaron la severidad de los síntomas y una variable de resultado compuesta (ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), necesidad de ventilación mecánica o muerte) la condición de ser un fumador actual se asoció con síntomas severos y mostró resultados estadísticamente significativos (16.9% vs 11,8%) y con peor desenlace (25,8% vs 11,8%). La condición de exfumador evidenció también diferencias, pero de menor magnitud (5.2% vs 1,3% y 7,6% vs 1,6% respectivamente).