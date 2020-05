Messi le tiró flores a Lautaro Martínez, "es un delantero impresionante y muy completo"

Messi siempre es noticia. Cada que que habla sus palabras rebotan en todo el mundo. El jugador argentino, que brindó una entrevista exclusiva al diario Sport de Barcelona, consideró que el parate que sufrió la Liga de España como consecuencia del coronavirus puede ser "positivo" en lo que respecta al Barcelona; mientras que destacó a su compatriota Lautaro Martínez, posible refuerzo del Barsa, como un delantero "impresionante y muy completo".

El equipo catalán había recuperado la punta en la fecha previa en que se detuviera el torneo. Aunque al margen de esto, las sensaciones que iba dejando con el paso de los partidos no era especialmente buenas. En la Champions League, Barcelona había empatado en Nápoles y tenía que sentenciar en el Camp Nou para pasar a cuartos de final. Las principales declaraciones de Messi se detallan a continuación:

- "Quizá puede que el parate nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí nos sacaremos todas las dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando vuelva a rodar la pelota".

- “Es espectacular, tiene unas condiciones impresionantes, se le veía que iba a ser un gran jugador, Lautaro ahora explotó y lo está mostrando. Es muy fuerte, tiene un uno contra uno muy bueno, tiene mucho gol, en el área se pelea con cualquiera, aguanta, se gira, se la rebusca solo. Tiene mucha calidad. Es muy completo”.

- “Sinceramente no sé si hubo o hay negociaciones ahora mismo por él, no tengo ni idea. Creo que ya lo comenté, que Lautaro (Martínez) es un delantero impresionante, sobre todo porque yo creo que es un punta muy completo. Es fuerte, gambetea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota. Pero habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan”.

- "Lautaro (Martínez) se asemeja a Luis (Suárez). Los dos se manejan muy bien con el cuerpo, aguantan la pelota, a la hora de cargar, a la hora del gol, tienen cosas parecidas”.

- "La verdad que físicamente me encuentro muy bien. Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma, si bien no es lo mismo en casa que cuando entrenas en la ciudad deportiva con el staff dirigiendo las sesiones. Por la parte psicóloga obviamente fue duro para todos porque es una situación muy extraña. Pero con el apoyo y la compañía de mi familia, de mi mujer y mis hijos en casa que estamos todos juntos, creo que llevamos la situación lo mejor que pudimos y sobre todo aprovechamos para pasar mucho tiempo juntos haciendo cosas que no podemos hacer normalmente porque no tenemos tiempo, porque los chicos van al colegio, porque nosotros también tenemos nuestras obligaciones.

Así que lo pasamos bien estando juntos y sobre todo pudimos disfrutar de los nenes que crecen muy rápido. Fue duro pero con ellos y con Antonela todo se acaba convirtiendo en momentos que trato de disfrutar del hecho de estar en familia todos juntos".