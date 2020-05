Jubilado platense entró a una carnicería con una escopeta, disparó y lastimó al comerciante con una cuchilla

Un jubilado de 74 años irrumpió esta mañana armado con una escopeta de doble caño a una carnicería del Barrio Aeropuerto de nuestra ciudad y, luego de una breve discusión, disparó sin herir a nadie. Pero ahí no se terminó todo: se trenzó en lucha con el comerciante y lo lastimó en la cabeza y en una de las manos con una cuchilla. El agresor fue detenido y derivado a un centro psiquiátrico, quedando bajo la guarda de un familiar.

El hecho se produjo en 7 y 604 bis, donde se encontraba su propietario, un hombre de 44 años. Según informan, en las primeras horas del día ingresó un vecino de 74 años con el que tenía problemas de vieja data.

El jubilado entró, amenazó al comerciante y efectuó un disparo con la escopeta. El proyectil, por fortuna no hirió a nadie. De inmediato se trenzaron en lucha, pero el hombre mayor agarró una cuchilla y lastimó al dueño del negocio en la cabeza y en una mano. De milagro no fue una tragedia, ya que las heridas cortantes no fueron profundas.

Personal del Comando de Patrullas y del Destacamento Aeropuerto llegaron al lugar ante llamados al 911 que daban cuenta de un posible robo en proceso. Los efectivos asistieron al comerciante, pidieron la presencia de una ambulancia del SAME y salieron a buscar al agresor. El jubilado estaba en su casa y fue aprehendido. En el lugar se incautaron una escopeta doble caño marca Dama con un cartucho detonado y otro intacto.