Retegui sacó “chapa”, pero Estudiantes no tiene la plata

Son varios temas a la vez los que tiene que cerrar la CD de Estudiantes, con respecto al armado del plantel profesional que se vendrá. Por un lado están los futbolistas a los que se les termina el contrato como a Gastón Fernández, Facundo Sánchez, Mauricio Rosales y los juveniles Jerónimo Pourtau y Franco Sivetti; pero además hay dos futbolistas a los que se les terminan los préstamos, que son Marcos Rojos (vino sólo por 6 meses) y Mateo Retegui (el suyo fue por 18 meses).

Lógicamente también están los casos de los jugadores que deben regresar a la Institución de sus préstamos en otros clubes, y esa es otra lista importante de unos diez nombres, como los de Daniel Sappa, Nicolás Bazzana, Fernando Zuqui, Francisco Apaolaza y Carlo Lattanzio, entre otros,

Pero volviendo a los contratos que finalizan, es prácticamente un hecho que Facu Sánchez no seguirá, como tampoco ya regresará Gastón Gil Romero. Y de los dos préstamos que se terminan, ambos interesan y la dirigencia Pincha quiere que se queden aunque dependerá de lo que quieran hacer con ellos los clubes dueños de sus pases, Manchester United con Rojo y Boca Juniors con Retegui.

Puntualmente en el caso del delantero, la decisión de la CD albirroja está tomada, y esto es que no hará uso de la opción por la compra de la mitad del pase del juvenil atacante de flamantes 21 años (los cumplió el 29 de abril pasado), ya que no tiene el dinero para afrontar el gasto, y más aún en esta situación de pandemia donde todo está parado. ¿Cuanto es la opción que puso Boca por Retegui? 2 millones de dólares, algo que el León no está en condiciones de pagar.

Vale recordar que Mateo llegó al Pincha a préstamo en enero de 2019, buscando tener rodaje y sumar minutos ya que en el club Xeneize estaba muy relegado. Eso lo consiguió, como también convertir goles y terminar teniendo la chance de ser titular.

Ahora todo dependerá de Boca (si acepta un nuevo préstamo) y del propio jugador (si hace fuerza con la CD Xeneizes para quedarse). Más allá que es un tema importante, por estos días no es la prioridad para los dirigentes estudiantiles que están abocados a otras cosas.

Seguramente en el inicio del mes de junio puedan registrarse algunas novedades al respecto, pero hasta entonces no habrá certezas sobre el futuro de Retegui.