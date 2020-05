La agonía de los natatorios de La Plata: "Vemos un horizonte negro"

El titular de la Cámara de Natatorios y Actividades Deportivas de La Plata, Fernando Puchuri, dijo que la actividad en los natatorios de la Ciudad "es nula" y que la situación de "dramática. Al mismo tiempo, destacó que el sector tiene elaborado un protocolo acorde con las medidas sanitarias contra el coronavirus Covid-19 para garantizar la reapertura de las instalaciones deportivas. Sin embargo, sostuvo que "hasta el momento las solicitudes no han prosperado".

El directivo explicó que "la situación laboral es nula, es dramática. Hicimos un relevamiento desde la Cámara y detectamos que más del 90 por ciento de los 30 natatorios y gimnasios que tenemos en la Ciudad no pueden hacer frente a salarios ni impuestos".

En ese sentido, remarcó que "cada complejo tiene distintas condiciones, pero la problemática de todos es la misma". Y enfatizó que "todos tienen horizonte negro, con ninguna expectativa de poder reabrir".

"Presentamos un protocolo de trabajo que hemos presentado a la Municipalidad, pero no prosperó", enfatizó.

En diálogo con FM La Redonda 100.3, afirmó que a raíz de la crisis "vamos a pedir a la Municipalidad que nos exima de los impuestos para al menos salvar los puestos de trabajo".

"No tenemos ninguna expectativa cercana. No dejan de ser hipótesis personales. Pero no tenemos claro cuando va a suceder la reapertura", manifestó.

Según destacó, "nosotros hemos dejado hace tiempo de ser escuelas. Estamos siendo centros de salud. Por sedentarismo, diabetes, sobrepeso. Pero, lamentablemente, no hay nada para ofrecerles"

Pensando en una eventual reapertura, Puchuri dijo que "la problemática pasaría por los vestuarios. Está probado que el agua no propaga el virus. Hicimos una proyección de cómo manejar los vestuarios en tema de higiene, distanciamiento y medidas de seguridad".

Y señaló que "apuntamos a los pacientes que lo necesitan. No hay cómo reemplazar el agua a diferencia de otras actividades. Nos basamos en eso como punto fuerte para pedir la reapertura. Esperamos tener una reunión en el transcurso de la semana con el intendente".