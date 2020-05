Alejandro Kolevich, un platense que se destaca en el vóley alemán

En Bühl ya se empiezan a sentir los aires de la primavera, los días se hacen más largos y luminosos. En esa ciudad del sur de Alemania, casi pegada al límite con Francia, el ritmo de la población también se vio alterado como en todo el mundo como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Es un departamento de esa ciudad, muy cercano a la Selva Negra -un lugar turístico natural de esa zona de Alemania-, viven dos platense, marido y mujer, estrechamente relacionados con el vóley platense: Alejandro Kolevich y Antonella Errico. Ambos están cumpliendo la “cuarentena” estricta como lo recomendó el gobierno de ese país.

En la actualidad, Alemania debe contar con uno de los sistemas de salud más importantes y confiables del mundo. La tasa de mortalidad por coronavirus, de acuerdo a la cantidad de testeos que se realizan el país teutón, es relativamente baja por lo que el protocolo sanitario implementado parece ser el indicado a seguir.

“Esto es Alemania y los habitantes de este país son obedientes a rajatabla, como en todos los aspectos, a la hora de cumplir con las recomendaciones del gobierno para la prevención del coronavirus se puede decir que autoimponen su propia rigurosidad. Es una sociedad que es consciente, quizá por su propia naturaleza”, comenzó diciendo Alejandro Kolevich en el diálogo que mantuvo con este medio.

En Argentina son las cinco de la tarde; mientras que en Bühl el reloj marca las diez de la noche. Hay cinco horas de diferencia. Alejandro contó que hizo una excepción, porque se había comprometido con nuestro cronista para mantener esta charla. “Sinceramente hemos adoptado las costumbres de los alemanes. Por ejemplo acá a las nueve de la noche prácticamente toda la gente está durmiendo y a las siete se cena. Es una sociedad ejemplar y muy respetuosa con los demás; mientras que también tiene una alta consideración por la propiedad privada. Por ejemplo, en las calles no hay grafitis como se puede ver en la ciudad de La Plata”, remarcó Kolevich.

Ángela Merkel es uno de los líderes más influyentes del mundo entero en la actualidad. La canciller alemana, cargo que ocupa desde hace 15 años, fue considera en 2017 por la Revista Forbes como la mujer más poderosa del planeta. Al respecto, Kolevich dijo que “Merkel no es mucho de salir en cadenas nacionales, pero desde un primer momento le habló sin vueltas al pueblo. Fue directa y hasta cruda en su relato sobre el tema del coronavirus. Es una persona que tiene una alta imagen y muy respetada por todos los habitantes de este país”.

Desde una primer momento, Alemania adoptó medidas rígidas con lo que se respecta a la llamada “cuarentena” como por ejemplo no permitir reuniones o salidas de más de dos personas en la calle. Solamente están abiertos aquellos negocios esenciales como supermercados y farmacias. “Acá se nos permite salir a correr una vez por día. Yo lo hago con Antonella (se refiere Errico, su esposa), porque no se puede hacerlo con más de dos personas a la vez. En nuestro caso lo hacemos por la bicisenda que está al costado de la ruta. Bühl es una ciudad hermosa y bella”, comentó el platense.

“El Volleyball Bisons es un club relativamente chico, pero cuenta con una excelente organización”

Alejandro Kolevich,

Entrenador de vóley

“Al margen de correr solamente -continuó diciendo Kolevich- salimos de casa para hacer las compras. Tenemos un supermercado muy grande a pocas cuadras del departamento en que vivimos. Se respeta la distancia entre persona y persona y dentro del local van ingresando de un número determinado. Los chicos no van a la escuela, pero se está hablando que entre las próximas medidas que se tomen, los colegios podrían ir abriendo de manera parcial; aunque al margen del alto acatamiento de la cuarentena, hay multas de hasta 400 euros si se incumple; aunque la gran defensa contra el virus es la eficiencia del sistema de salud que existe en este país”.

Alejandro Kolevich tiene 32 años. Es el mayor de cuatro hermanos. Vivió y se crió en City Bell. Es profesor de Educación Física egresado de la UNLP. Se inició en el vóley por su hermana Victoria (ahora se encuentra radicada en Australia), ya que empezó practicar dicha actividad en el club Banco Provincia.

En su época de jugador lo hacía en la posición de armador. “Era uno de esos voleibolistas esforzados, que tenía que poner mucha carga de trabajo para perfeccionarme, ya que no me sobraba talento”, explicó Kolevich que también defendió la camiseta de Universitario, Estudiantes y Ciudad de Buenos Aires.

“En mi tramo de jugador siempre pensé que en el futuro sería entrenador. En esto me ayudaron muchas personas, primero y principal a Rafael Lozano, cuando me dirigió en Universitario, siempre me inculcó que fuese entrenador. En el caso de Rafa, como así también, de parte de Sebastián Grianta y Hernán Ferraro aprendí muchas cosas para aplicarlas hoy esta nueva etapa”, recalcó el técnico platense.

Kolevich, también conocido como el Tata, llegó a Alemania en 2018 al Club Volleyball Bisons Bühl por recomendación del actual cuerpo técnico del seleccionado femenino argentino. Comenzó entrenando las categorías menores del equipo alemán hasta que se hizo cargo del Sub-20 masculino con quien realizó una gran campaña. A su vez era asistente del plantel superior.

“Esto es Alemania y los habitantes de este país son obedientes a rajatabla, como en todos los aspectos”

Alejandro Kolevich,

Entrenador de vóley

“En el primer año pudimos clasificar al playoffs y salir campeones con el equipo sub-20. Fue una excelente temporada en lo personal y el fin de ciclo de muchos años del entrenador, con la llegada de un nuevo mánager. En la segunda temporada arrancamos con un nuevo técnico holandés, pero a los pocos meses el manager fue removido de su cargo y en enero pasado también fue sacado el entrenador por lo que ofrecieron hacerme cargo del plantel así que me tocó asumir el rol del primer equipo y seguir trabajando con las juveniles”, siguió diciendo Kolevich que en la actualidad también forma parte del cuerpo técnico de Las Panteras, el seleccionado argentino femenino de vóley, que tiene a la cabeza a Hernán Ferraro.

En la Bundesliga alemana que no hay competencia desde el pasado 12 de marzo por la situación de la pandemia mundial del virus Covid-19. El Volleyball Bisons estaba en mitad de tabla. La Federación de ese país decidió dar por terminado los torneos femeninos y masculinos como consecuencia no habrá campeones de esta temporada 2019-20.

Al respeto del equipo, el platense comentó que “es un club relativamente chico con una excelente organización. Se apunta al desarrollo de jugadores jóvenes. La gente de la ciudad apoya mucho al vóley, eso hace que uno se sienta muy bien; mientras con la finalización del torneo, ya apuntamos a reordenar el equipo y darle una forma para la próxima temporada”.

Como quedó dicho, Alejandro está viviendo en Alemania con Antonella Errico (ex jugadora de vóley en nuestra ciudad y también profesora de Educación Física) con quien se casó el año pasado después de estar varios años de novio. “Ella llegó acá en el mes de enero y la idea era volver a Argentina, pero no podemos regresar como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Si bien extrañamos a nuestras familias estamos bien. La gente es muy amable”, resaltó el Tata.

En estos momentos de cuarentena, Alejandro y Antonella además de compartir su pasión por el vóley en qué “invierten” el tiempo en Alemania. “Estamos estudiando alemán, así que todos los días nos tomamos varios termos de mate. Por suerte acá cerca hay una tienda que vende productos argentinos, nunca nos falta yerba, dulce de leche, alfajores y hasta hemos hecho empanadas de carne y el domingo un asado”, señaló Kolevich.

Entre otras cosas de las que extraña Kolevich es poder ir a ver a Estudiantes a la cancha. Es fana del Pincha. “Cuando volvió Antonella para acá me trajo la última camiseta, chomba y buzo, pero cuando vuelva a La Plata uno de las primeras cosas que voy a hacer es ir al nuevo Estadio, cuando se inauguró UNO mis hermanos compartieron videos y la verdad que se me caían las lágrimas de la emoción. Acá trato de ver la mayoría de los partidos de Estudiantes y sobre todo ahora que se había incorporado Mascherano”, cerró el técnico platense que hace base en el vóley alemán y en el exterior del país como en su momento lo hicieron Julio Velasco y Raúl Lozano.