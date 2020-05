Arturo Vidal y un DT chileno le pegaron muy duro a Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa ha sido el destinatario de duras críticas relacionadas a su labor mientras dirigió la selección chilena.

El entrenador argentino primero recibió duros calificativos de parte de José Sulantay entrenador de juveniles quien señaló que "A Bielsa en Chile le han besado los pies pero nunca ha ganado nada en el extranjero. No ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia", dijo quien estuvo al frente de los combinados juveniles chilenos entre 2003 y 2008.

Pero hubo más. Arturo Vidal -que estuvo bajo el mando de Sulantay en su paso por la Sub 20 de su país- publicó esta frase en una historia en su cuenta de Instagram a modo de respaldo y agregó: "Alguien que dice las cosas de frente".

No es la primera vez que el futbolista del Barcelona se despacha contra el actual DT del Leeds de Inglaterra. Hace algunos meses dijo en una entrevista con diario francés L'Equipe: "Bielsa es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más me han aportado a mí".