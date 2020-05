La novedosa propuesta que agencieros le llevaron a Provincia para que vuelvan los sorteos

En medio del ahogo económico, titulares de agencia de loterías autoconvocados presentaron un proyecto para que vuelvan los sorteos en el territorio bonaerense y que al parecer habría sido bien recibida por funcionarios del gobierno de Axel Kicillof. Se trata de una propuesta basada en una sectorización de las agencias, es decir, apunta a la reapertura en zonas del interior con pocos casos de coronavirus. Con lo recaudado, afirman, se puede subsidiar a las agencias de las ciudades que están más complicadas "sin la necesidad de recurrir a las arcas del Estado".

Gustavo Aquino, agenciero platense, expresó que "nosotros proponemos que sectoricen la Provincia ya que el soporte técnico con el trabaja Loterías y Casinos lo permite". En ese sentido ejemplificó que habitualmente "lo que se juega en una jornada se deposita al día siguiente, es decir, es todos los días depositar. Entonces si un día me quedo afuera del débito, Lotería me baja la palanca. No puedo jugar, captar apuestas"

"Por lo tanto, el soporte técnico puede sectorizar la zona", enfatizó.

Aquino subrayó que la propuesta fue recibida ayer por el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, tras una ardua jornada de protesta. "Con ese dinero que recaudan las agencias se podría subsidiar a las agencias que están cerradas del Gran Buenos Aires. Y a medida que los casos vayan disminuyendo, que vayan abriendo más agencias", señaló.

"Si pueden abrir agencias del interior sería bueno. Berisso, por ejemplo, tiene cuatro casos en total. No hay nada que impida que abran", añadió.

Aquino expresó que "la idea es que el interior de la Provincia pueda abrir las agencias ya. Tenemos el protocolo hecho. Calculo que el 100 por 100 de los agencieros lo debe tener porque sino corresponde una clausura. Somos negocios de paso, de cercanía. Todo lo que recaudamos para aportar a Salud y demás, se lo está llevando el juego clandestino. Y los polirrubros por ejemplo están abiertos".

En medio de los reclamos y la crisis del sector, Aquino sostuvo que "los agencieros autoconvocados somos aproximadamente mil colegas. El lunes se cortó el Puente Pueyrredón, desde ahí nos mandaron a hablar con el presidente de Loterías y Casinos. Todavía no estamos incluidos en ningún DNU. No tenemos absolutamente nada. Lo que nos dijo el presidente de Loterías es que nos olvidemos de que durante la pandemia vayamos a abrir. Recién la semana pasada los empleados percibieron la mitad del sueldo".