Catamarca reabrirá bares, restaurantes, hoteles y gimnasios: cómo son los protocolos

El próximo sábado reabrirán bares y restaurantes en la provincia de Catamarca y dos días después será el turno de hoteles y gimnasios, como parte de las nuevas actividades exceptuadas de la cuarentena, según anunciaron hoy fuentes oficiales.



El ministro de Seguridad de Catamarca y vocero del Comité Operativo de Emergencia, Hernan Martel, informó sobre las nuevas excepciones al aislamiento social en una provincia que no tiene casos confirmados de Covid-19 al igual que Formosa, de acuerdo a datos del ministerio de Salud de Nación.



La decisión se tomó ayer durante la reunión de los integrantes del COE y los representantes de bares, restaurantes, hoteles y gimnasios, aunque aún no se dieron a conocer los protocolos sanitarios de las nuevas actividades.



“Todavía no está firmado el decreto, se trabaja en los protocolos, pero bares y restaurantes se habilitarán desde este sábado 23 de mayo de 7 a 22 horas (todos los días), en tanto que gimnasios y hoteles reabrirán a partir de la próxima semana”, dijo Martel a la radio Valle Viejo.



El funcionario aseguró que "se trabajó fuerte para evitar el ingreso del virus en la primera etapa y luego fuimos autorizando actividades y con ello también era necesario permitir la circulación como por ejemplo entre Valle Viejo y Capital".



Catamarca ya había habilitado el pasado sábado actividades deportivas o recreativas entre las 8 y las 18, al aire libre y totalmente individuales como tenis, ciclismo y running.

Marcelo Barone, referente de los propietarios de gimnasios de la provincia, contó un adelanto de lo que va a ser el modo de funcionar a partir del lunes. “Es una muy buena noticia no solamente para los propietarios de los gym sino para toda la gente que le gusta y necesita hacer actividad física por motivos de salud. Así que la comunidad deportiva está muy contenta desde ese lugar”, dijo en declaraciones radiales.

Barone indicó que lo esencial es que los alumnos repitan los turnos, así sean las mismas personas las que compartan el salón durante el entrenamiento. Encapsulados “Es un protocolo completo, estricto, que fue aprobado por el COE con algunas pequeñas sugerencias sobre las cuales estamos trabajando para adaptar las instalaciones. Básicamente consiste en un control muy estricto de la cantidad de gente que va a ingresar al gimnasio, vamos a trabajar con cupos muy limitados de alumnos. Siempre priorizando resguardar el distanciamiento social”, empezó diciendo.

“Será por turnos, con grupos de alumnos ‘encapsulados’, de manera tal que nosotros tengamos permanentemente un control de la gente que viene en cada turno, siempre el mismo día a la misma hora, de manera tal que, si mañana llegara a aparecer un contagio o algo, nosotros sepamos exactamente en qué turno y con qué personas estuvo en contacto este posible caso positivo”, explicó Barone.

“En principio lo que se autorizó es la parte de musculación, y las clases en forma individuales y particulares. No las grupales que es lo que estamos trabajando en este momento para que se habiliten también. Clases de aerobox, funcional, zumba, crossfit, ya que esas clases se dan en un salón grande generalmente y se puede mantener la distancia social, personas cada tres metros”, aseguró. El COE debe comunicar cada cuantos metros cuadrados debe haber una persona, y si es obligatorio el uso de barbijo o tapaboca.