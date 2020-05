Por ahora, los autos seguirán bien guardados y los motores sin rugir

Los motores siguen sin encenderse, los autos continúan guardados, los cascos y los buzos antiflamas siguen colgados en los gabinetes; mientras que los pilotos de cada una de las categorías del automovilismo argentino aguardan con ansias el regreso a las pistas; aunque despunten el “vicio” corriendo carreras virtuales, pero no es lo mismo porque la adrenalina no fluye de la misma manera que estando arriba del cockpit real a más de 300 km/h. Algo más que lógico.

El argentino es fanático de los “fierros” por lo que el automovilismo después del fútbol, sobre todo en lo que se refiere al Turismo Carretera, es el deporte que convoca mayor cantidad de gente en nuestro país, pero muchos se atreven a decir que ambas actividades están parejas en materia de convocatoria, cabeza a cabeza como dirían los amantes del turf.

La pandemia de Covid-19 ha paralizado la mayoría de las fábricas en el mundo entero y desde sus chimeneas ya no fluye ese humo tan característico. En nuestro país, el automovilismo está caratulado como una “industria” más que nada por todo el movimiento que genera en su alrededor todos los fines de semana, cuando los autos de carrera salen a las pistas en cada uno de los autódromos ubicados en distintos puntos de nuestro extenso territorio.

En lo que respecta al TC solamente se pudieron correr dos carreras. La inauguración de esta temporada 2020 tuvo lugar en Viedma donde el ganador fue Facundo Ardusso con su Torino número 4; mientras que la segunda competencia fue para Juan Cruz Benvenutti, piloteando el coche 96 de la misma marca motriz, en el Autódromo Parque de la Provincia de Neuquén.

Dos ganadores distintos en diferentes competencias. Esa última prueba de Neuquén se corrió el pasado 8 de marzo por lo que la actividad del TC lleva 69 días sin actividad, debido a la cuarentena que aplicó el gobierno nacional en todo el territorio por la pandemia de coronavirus. Hasta el momento se suspendieron cuatro carreras: Concordia, La Pampa, San Juan y Termas de Río Hondo; mientras que la próxima se tendría que estar disputando el 31 del corriente, en Rafaela.

Claro que la dirigencia de la ACTC, no se ha quedo con los brazos cruzados, ya que el presidente de dicha entidad, el platense Hugo Mazzacane ha mantenido más de un encuentro, por videoconferencia, con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de la Nación donde se ha analizado la situación del automovilismo por el efecto de la pandemia que azota a todo el mundo.

En uno de esos encuentros se trató puntualmente sobre el informe que le envió la ACTC con el detalle de la cantidad de gente que trabaja en torno a la actividad automovilística. A su vez, se presentó un protocolo de seguridad e higiene para cuando se reinicie la misma que fue diseñado por el doctor Rodolfo Balinotti.

De acuerdo al relevamiento que hizo la ACTC para determinar la cantidad de personas que dependen en forma directa de esta actividad arrojó que son cerca de 40.000 incluyendo los grupos familiares de cada uno de los censados.

En relación a esta situación se expresó el doctor Rodolfo Balinotti, responsable médico de la ACTC durante las últimas tres décadas, diciendo que “queremos que el Gobierno nacional pueda dimensionar que hay casi cuarenta mil personas que trabajan en torno a la actividad automovilística y sin querer meterme por respeto con otros deportes, necesitan el mismo apoyo que se le puede dar al fútbol, que por la cuarentena también está parado”.

No hay plazos para la vuelta del TC, la categoría más popular. Sí se sabe que será sin público

El doctor Balinotti, que dialogó con este medio, presta su servicio asistencial en el servicio de traumatología del Hospital Municipal Subzonal Felipe Fossati, de Balcarce. El facultativo guarda un grato recuerdo de nuestra ciudad, ya que en el año 1985 egresó de la Facultas de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

Además, el doctor Balinotti fue el encargado de confeccionar el protocolo de seguridad. No dio plazos de cuando pueda retornar la actividad del TC, pero lo concreto es que será a puertas cerradas y sin público. De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, las sugerencias para retomar la acción en las pistas se encuentran en el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación para ser evaluadas por los expertos en la materia.

A su vez, la categoría propuso reducir la cantidad de gente que asista a trabajar en los autódromos y que no supere las quinientas personas en total, cuando en una carrera habitual asisten más de dos mil. Además todos los que concurran: pilotos, mecánicos, ingenieros, auxiliares de pista, prensa, etc. deberán cumplir con las normas preventivas de seguridad establecidas para evitar cualquier posibilidad de contagio de Covid-19.

En tal sentido, todos deberán llevar barbijos, guantes y antiparras y respetar los dos metros de distancia que sugieren los médicos. “El protocolo fue entregado hace casi un mes y está dispuesto para correrse en principio en los autódromos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de La Plata. Fuimos muy rigurosos a la hora de confeccionarlo en las medidas de seguridad y quizá nos extralimitamos, pero nos pareció lo más correcto por el bien de los pilotos y todo aquellos que rodean a una carrera de TC”, afirmó Balinotti amante del automovilismo, ya que no podía ser de otra manera porque nació en la ciudad del “Chueco”, Juan Manuel Fangio.

Por otra parte, el protocolo de seguridad también prevé organizar los boxes de manera tal que en cada auto haya un espacio de 75 metros cuadrados, con un máximo de 3 mecánicos por coche. En el mismo se detalla que los auxiliares de pista, medios de prensa y todos los que formen parte del evento durante el fin de semana, deberán respetar dicho protocolo para evitar contagios y la propagación del virus.

También se detalló que se realizarán los controles de temperatura y cabinas de desinfección en el ingreso a los boxes. A su vez, el departamento médico pretende conseguir kits de diagnósticos rápidos para testear a todos los que formen parte del evento. A todo esto, Balinotti agregó que “en principio lo hicimos para Buenos Aires y La Plata, ya que no se puede transitar por diferentes rutas para llagar a diferentes provincias”.

En forma paralelo a la confección del protocolo, desde la ACTC están estudiando un recorte en los gastos fijos que tiene cada piloto por cada competencia, ya que el objetivo es que una vez que se pueda reanudar la actividad no haya una pérdida tan marcada en la cantidad de participantes, debido a los graves efectos económicos que arrastra esta pandemia por el coronavirus. En principio, desde la organización se acordó reducir la actividad a sábado y domingo y se utilizarían menos gomas, pretendiendo volver a sellar los motores por dos o más carreras.

Por último, el doctor Balinotti –aclaró que en la ciudad de Balcarce no hubo ningún caso de coronavirus-, sostuvo que “en lo personal y como médico veo muy bien la cuarentena que aplicó el gobierno nacional. En particular observo mucho más la cantidad de muertos que provoca el Covid-19, que los infectados y por visto ese número está amesetado lo que indica que vamos bien; aunque suene un poco fuerte estar hablando del fallecimiento de vidas humanas. En cuanto al automovilismo creo que tomando todas las medidas de seguridad e higiene no habría ningún problema para volver a la actividad. Además al no haber fútbol serviría como entrenamiento para la gente que se encuentra en sus casas cumpliendo la cuarentena”, cerró.