Venden por 85.000 euros un manuscrito de Bono

Un manuscrito con la letra del tema de U2 “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, hit que integró el disco “The Joshua Tree” que la banda irlandesa publicó en 1987, fue comprado en las últimas horas por 85.000 euros en una subasta solidaria para reunir fondos contra el coronavirus.

La subasta, llevada a cabo por el sello británico Island Records de manera virtual con el actor Billy Porter como anfitrión, recaudó más de 200.000 euros gracias a la venta de diferentes artículos donados por artistas para la ocasión.

En la subasta se vendieron también artículos de Amy Winehouse, Bob Marley, Annie Lennox, Shawn Mendes o Robyn, entre otros, pero el artículo estelar resultó ser la letra manuscrita de Bono de la canción de U2, que recibió 3.250 pujas y finalmente se vendió por 85.000 euros, según informó la agencia de noticias DPA.

El comprador se hizo con la letra y con una copia del disco “The Joshua Tree” autografiada por el líder de la banda.

El dinero será destinado al sistema británico de salud pública (NHS Charities Together) y a la organización Feeding America.