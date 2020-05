Viajar en micro, no es un placer en La Plata: más quejas porque "no se respeta nada"

Durante las últimas semanas, donde en las calles platenses puede advertirse un gran movimiento de vecinos durante gran parte del día, se multiplicaron las quejas de aquellos que deben utilizar el transporte público en la Ciudad. Principalmente las denuncian apuntan a los micros, en donde aseguran "que no se respeta nada", en el marco de la pandemia que azota al mundo.

En medio del temor al contagio de coronavirus, vecinos platenses dan cuenta en el WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) que la situación "está descontrolada" y lo documentan con fotos y videos.

Ramos Estigarribia, por caso contó que ayer a las 10:10 viajaba en un colectivo de la línea Este y notó que "no se respecta la distancia social. Viajan a coche lleno".

"Quería denunciar a la línea 307 por no cumplir los protocolos. Todos los días llevando gente parada que no respeta nada tampoco", manifestó una lectora del diario que prefirió mantener su nombre en reserva. Además agregó que "es una vergüenza. Soy empleada del Ministerio de Salud y que yo sepa no se levantaron ninguno de los protocolos".