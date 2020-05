Revuelo en un country platense: un vecino se disfrazó de dinosaurio para romper la cuarentena y es ídolo de los pibes

El razonamiento fue: "si quieren, que denuncien a un dinosaurio". Y a partir de ahí I.F. un vecino del barrio cerrado Lomas de City Bell decidió salir a caminar (actividad prohibida según las normas internas por la pandemia) para hacer ejercicio. Su presencia en las calles internas del barrio generó tal revuelo que ahora está obligado a salir "a saludar a los chicos, que sólo pueden hacerlo desde la puerta de sus casas sin acercarse", contó.

El vecino dijo a EL DIA.COM que el tema de la prohibición de salir a caminar por el extenso predio viene desde hace semanas generando polémica entre vecinos con la administración del lugar.

"Salí a dar una vuelta porque no daba más. Se me ocurrió viendo una pagina de Mercado Libre donde ofrecían disfraces de dinosaurio inflables. Pedí uno y me lo trajeron. Dije: que denuncien a un dinosaurio".

El dinosaurio hasta tiene nombre: Chilosaurio, vinculado a un apodo de su creador, se explicó.

"Al final caminé tanto que me cansé y le tuve que pedir un monopatín prestado a mis hijos", explicó I.F. que asegura que no para de recibir pedidos de visita.

I.F. contó que mi idea era dar una vuelta y volver a casa pero un vecino me sacó una foto y se viralizó. Y enseguida me empezaron a llamar por teléfono. Los chicos piden que pase el dinosaurio. Yo les dije que paso pero no se pueden acercar, solo saludar desde dentro de sus casas".

El vecino dijo que su idea es "poner día y horario para pasar a saludar y quizá hasta se pueda hacer algo solidario como reunir alimentos no perecederos y dejarlos en la puerta de las casas para que el dinosario los recoja y podamos llevarlos a algún comedor social de la zona".