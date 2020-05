Hertha Berlín se adueñó de un clásico que estuvo marcado por el “silencio”

El Hertha Berlín goleó por 4-0 al Unión, en el clásico de Berlín disputado ayer en el Estadio Olímpico de la capital alemana, sin espectadores debido a la pandemia de coronavirus, y que marcó el comienzo de la 27ª fecha de la Bundesliga.

Vedad Ibisevic (51), Dodi Lukebakio (52), el brasileño de 20 años Matheus Cunha (61) y Dedryck Boyata (77) firmaron la revancha del Hertha, derrotado por 1-0 en la ida, en el primer derbi en primera división entre ambos clubes.

Aquel duelo celebrado en noviembre pasado quedó marcado por los fuegos artificiales, las bengalas y los enfrentamientos entre los hinchas. Todo lo contrario a lo sucedido ayer, con una goleada sin ruido, en un Olímpico completamente vacío como testigo.

Como estaba previsto, se guardó un minuto de silencio por los fallecidos por el coronavirus, más de 8.000 en Alemania y al menos 335.000 en el mundo. Los jugadores de ambos equipos lucieron brazaletes negros.

El mismo protocolo de duelo se mantendrá en el resto de partidos de la Bundesliga de este fin de semana, así como en los de la próxima fecha, que se disputará entre el martes y el miércoles.

ascacibar se quedó afuera por lesión

En el Hertha Berlin, no pudo estar presente el volante platense Santiago Ascacibar, que por una lesión en uno de sus pies, se quedó afuera del clásico.

Volviendo al clásico, si la ida fue un carrusel de emociones, el partido de vuelta también tuvo su alma, a pesar del silencio. El Hertha mereció el triunfo, sumando varias opciones de gol ya en el primer tiempo; Lukebakio (18 y 47), Cunha (28 y 39). Pero fue el veterano bosnio Vedad Ibisevic, de 35 años, el que abrió la cuenta, con un bonito remate. Tras el saque de centro, Lukebakio hizo el 2-0, dejando casi sin opciones de remontada al Unión.

Ahí fue cuando el coronavirus apareció como una presencia angustiosa. Mientras que sus compañeros se dejaban llevar por la emoción para abrazarlos, ambos goleadores tuvieron la misma actitud: Brazos extendidos delante de ellos haciendo señales de guardar la distancia... Incluso la frustración de no poder dar rienda suelta a la alegría se reflejaba en sus rostros y gestos. Luego llegarían las conquistas del brasileño Cunha y de Boyata.

ES EL TURNO DEL BAYERN MÜNICH

Por su parte, el poderoso Bayern Munich, único líder de la Bundesliga del fútbol de Alemania, recibe hoy a Frankfurt, donde juega el defensor argentino David Abraham, en el encuentro saliente de los cinco con los que seguirá la fecha 27 del certamen.

El encuentro se disputará a partir de las 13:30 (hora de nuestro país) y será televisado por la señal de cable ESPN. La jornada continuará con estos otros partidos: Desde las 10:30, Borussia Monchengladbach vs. Bayer Leverkusen (Lucas Alario y Exequiel Palacios); Freiburg vs. Werder Bremen; Paderborn vs. Hoffenheim y Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund (televisado por Fox Sports).

La jornada continuará mañana a las 10:30 con Schalke 04 vs. Augsburgo y Mainz vs. RB Leipzig (Fox Sports). Y se cierra el lunes a partir de las 13 con Colonia vs. Fortuna Düsseldorf (Fox Sports).