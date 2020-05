Florencia Kirchner: "Creo que no existe estar bien, pero estoy mejor"

Florencia Kirchner, hija de Cristina y Néstor, brindó una extensa entrevista con programa de radio Notas al Pie en donde tocó muchos temas: cómo se encuentra, su relación con la literatura, el feminismo, en otros.

"Estoy mejor. Estoy muchísimo mejor. Es difícil estar bien. Creo que no existe estar bien. Pero sí estoy mejor. No me siento que estoy en un pozo oscuro como me sentí", indicó ante la simple pregunta de cómo estaba.

En relación a cómo fue el regreso al país desde Cuba, detalló: No entendía nada, porque además, entrar al país con esto, no es como cuando entrás al país normalmente. Parecía el apocalipsis. Yo no entendía nada. Porque además, si bien yo estaba saliendo un poco, venía de estar mucho tiempo encerrada. Entonces, fue entrar a mi departamento, y yo venía de vivir en medio de un bosque. Fue de golpe edificios enfrente, fue también un cambio de hábitat muy fuerte y en estas condiciones de la pandemia, que era como las calles desiertas, como todo muy raro, no entendía. Al otro día, llegó mi hijita y ahí fue como que dije 'ya estoy en casa'. Pero la primera noche, sentía muy raro mi departamento. Al entrar se sentía el nerviosismo de todo el mundo que estaba entrando. Venían dos vuelos de cubanos, el mío fue el ante último, y bueno, todo el mundo estaba un poco exaltado".

Ante la consulta de su pasión por la lectura, contó: "Empezó un poco con el cine. Primero empezó un poco como una adicción con las películas, a conseguir películas inconseguibles cuando me decidí a estudiar cine. Era ver cinco o seis películas por día, leer sobre esas películas, si bien mi lectura empezó más por ahí que por la ficción o lo que yo leo hoy. Empezó más por el cine. Y buen, me terminó derivando en la ficción literaria".

Durante la entrevista,destacó que es su madre, Cristina Kirchner, quien le insiste una y otra vez que leyera libros de historia y política. “Si escribís guiones, tenés que leer estos libros”, le dijo la vicepresidenta a su hija menor a lo largo del tiempo.

Por otro parte, y ante la pregunta del debate por la legalización del aborto y su vínculo con el feminismo, indicó: "A mí me pasó como algo medio extraño. Yo no llegué tanto por lo que escuchaba o por los libros, me empezó a pasar que yo me empecé a sentir como sapo de otro pozo con algunas opiniones y de golpe vi, ahí sí me puse más firme. Yo por ejemplo, siempre quise ser madre joven. A los 23 años ya quería ser madre. Pero tenía otra imagen respecto a la maternidad. Yo ya sabía que no quería dar la teta, inclusive antes de conocer al padre de mi hija. Entonces, como que me puse a buscar y cuando de golpe me empecé a encontrar caminando sola, me dije, bueno, entonces yo soy feminista, respecto a un montón de cosas que me pasaban. Y ahí sí me metí. Internet tiene lados muy malos pero también tiene lados muy buenos como este, que de golpe terminás encontrándote que sos feminista, como me pasó a mí".