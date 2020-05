A La Plata le ponen el freno a la habilitación de varias actividades

El Gobierno nacional autorizó la reanudación de algunas actividades en nueve municipios bonaerenses, aunque en La Plata sólo permitió la vuelta de dos y rechazó varias, en el marco de esta nueva extensión de la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

A través de la Decisión Administrativa Nº886/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo señaló que exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y servicios indicados para la Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos establecidos, la cual incluye varios rubros de nueves municipios, aunque en el caso de La Plata sólo dio luz verde para que vuelvan a trabajar a los contadores públicos y los productores y productores de flores de cortes y plantas ornamentales.

La semana pasada en La Plata habían sido autorizadas seis industrias a reanudar su producción, sumándose a otras 18 a las que ya se les había otorgado el correspondiente permiso. Y se creía que la construcción podía recibir el visto bueno para retomar las obras privadas, lo cual finalmente no ocurrió, lo mismo que los comercios para las ventas presenciales, ya que actualmente sí pueden hacerlo bajo la modalidad "take away" o por envío a domicilio.

El sábado último el intendente Julio Garro fue quien informó sobre la habilitación de ciertos establecimientos a cobrar cuotas, cánones y planes de financiación, entre otros. Esa medida alcanzaba a estudios de servicios profesionales, quienes podrán brindar atención personalizada para actividades de cobranza con entrevistas previamente pactadas, actividades inmobiliarias, que podrán efectuar el cobro de alquileres, expensas y trámites administrativos, y concesionarios de autos, motos y embarcaciones, para realizar cobros, entrega de documentación y tareas administrativas.

De igual modo, la disposición comprendía a establecimientos educativos privados, los cuales podrán cobrar cuotas, como así también a comercios, gimnasios y establecimientos deportivos, quienes podrán cobrar cuotas o planes de financiación a sus clientes.

Oficializaron la extensión de la cuarentena

El Gobierno nacional oficializó hoy la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus hasta el día 7 de junio próximo inclusive, así como también toda la "normativa complementaria" derivada de esa medida.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso extender hasta "el día 7 de junio de 2020, inclusive," la vigencia del Decreto N° 297, que estableció la cuarentena el 20 de marzo y fue prorrogado en sucesivas oportunidades. También se prorroga hasta esa fecha "toda la normativa complementaria dictada respecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio".

En los considerandos del DNU, el Gobierno consignó que estas medidas "han permitido, hasta el momento, contener la epidemia, por la aparición gradual y detección precoz de casos y por la implementación de las acciones de control ante casos con menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del país, y habiéndose evitado, hasta la fecha, la saturación del sistema de salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo".

"Se estima que se deben seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta", añade el texto.

El objetivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio "ha sido y sigue siendo la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, pero con fuerte monitoreo de la evolución epidemiológica, especialmente en aquellas situaciones que requieren un abordaje especial y diferencial, para contener en forma oportuna y suficiente la demanda creciente de casos y las particularidades de cada situación", indicó el texto.