Mecha Paz le ofreció a Gisela Dulko volver al tenis

En una noticia que sacude al tenis argentino, a través de un Instagram Live entre el periodista Daniel Corujo, que maneja la cuenta de Tenisports, y Mercedes Paz, la capitana argentina del equipo de la Fed Cup reveló que le ofreció un lugar a Gisela Dulko (35 años) para jugar la serie ante Kazajistán en noviembre siempre y cuanto se pueda disputar por la pandemia de coronavirus.

Hace ocho años Gisela Dulko, esposa actual del futbolista Fernando Gago, anunció su retiro del tenis profesional a los 28 años. Una edad algo prematura para dejar el deporte, pero la tenista tenía dentro de sus prioridades ser mamá.

En singles llegó a ser 26 del mundo en 2005 y ganó cuatro títulos, pero la mejor parte de su carrera la vivió siendo doblista junto a Flavia Penetta, con quien alzó parte de los 17 trofeos de campeona, incluyendo el Australian Open 2011 con lo que llegó a ser número uno del mundo.

Calificada por demás por sus palmarés, Dulko es, quizás, la última gran exponente del tenis femenino por detrás de Paula Ormaechea. Mercedes Paz se basó en esto y reveló en un Instagram Live que invitó a la ex tenista a ponerse la celeste y blanca.

"Si quiere y tiene ganas de entrenar la espero en noviembre para jugar. Hoy el doble es el punto más flojo del equipo. El que no encontré aún. Esperemos su respuesta", expresó Mecha Paz.

Es que además de todos sus logros en el circuito WTA, Dulko conoce y mucho el mundo de la Fed Cup: debutó en el 2000, jugó un total de 19 series y ostenta un récord de 21-12 contando singles y dobles.

Además, la capitana del equipo argentino reveló el por qué fue su llamado hacia Dulko y contó de qué manera se produjo. “Fue algo espontáneo y Gisela me escuchó. No me dijo que sí, pero me escuchó. Para mí sería una solución porque todavía no encontré una dupla en la Fed”, expresó Paz.

Hay que recordar que Argentina deberá jugar ante Kazajistán, como local, la serie de playoffs de la Fed Cup y en caso de ganar, ascenderá al Grupo Mundial. ¿Aceptará Dulko la oferta y volverá a las canchas, al menos, una vez más?