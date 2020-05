Hay 23 muertes y 600 casos nuevos de coronavirus en el país

Otras 23 personas murieron y 600 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 490 los fallecidos y 13.228 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.



La cartera sanitaria notificó en su reporte vespertino que murieron once hombres, ocho residentes en la provincia de Buenos Aires -de 66, 80, 71, 55, 71, 80, 43 y 71 años-; dos de la Ciudad de Buenos Aires -de 84 y 39 años-; y otro 70 años que vivía en Chaco.



Además, murieron ocho mujeres, siete residentes en la provincia de Buenos Aires -de 68, 100, 49, 82, 78, 89 y 87 años y otra de 62 de la ciudad de Buenos Aires.



El parte matutino había indicado que fallecieron cuatro mujeres, dos residentes en la Ciudad de Buenos Aires, de 92 y 84 años; una de 60 años de la provincia de Buenos Aires y la restante de 57 años en la provincia de Chaco.



Del total de los casos, 959 (7,2%) son importados, 5.813 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 4.354 (32,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



De los diagnosticados con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 236 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 327, en Chaco 23, en Chubut 1, en Neuquén 7, en Río Negro 4 y en Santa Fe 2.



En tanto, no se notificaron contagios en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.



El número total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 4.455 casos, la Ciudad de Buenos Aires 6.202, Chaco 780, Chubut 5, Córdoba 459, Corrientes 78, Entre Ríos 29, Jujuy 5 y La Pampa 5.



En tanto, la Rioja alcanza 63 casos, Mendoza 90, Misiones 25, Neuquén 123, Río Negro 360, Salta 7, San Juan 4, San Luis 11, Santa Cruz 49, Santa Fe 261, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 148, y Tucumán 47.



Catamarca y Formosa continúan sin registrar contagiados con coronavirus.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

EL AVANCE DE LAS CIFRAS DEL COVID-19 EN ARGENTINA

MAPA INTERACTIVO DE CONTAGIOS EN CADA PROVINCIA