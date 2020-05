El hundimiento de una embarcación en un club náutico de la Región encendió las alarmas

Se trata de un pequeño barco que estaba amarrado en un club de Berisso y no recibía mantenimiento desde el inicio de la cuarentena, ya que no se permite el ingreso de personas. Piden a la Provincia revisar los protocolos de aislamiento para que la situación no pase a mayores