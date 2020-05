Nueva Zelanda ya no tiene pacientes hospitalizados por coronavirus

Nueva Zelanda anunció hoy que recibió el alta médica el último paciente que permanecía hospitalizado por coronavirus y que desde hace cinco días no registra nuevos casos en el país.



"Creo que esta es la primera ocasión, probablemente, al menos en un par de meses, en la que no tenemos a nadie en el hospital (por la Covid-19), así que estamos en una buena situación", sostuvo el director general de sanidad, Ashley Bloomfield, durante su rueda de prensa diaria para explicar la evolución de la pandemia.



Nueva Zelanda reportó desde el inicio de la pandemia 1.154 casos, de los cuales 21 siguen enfermos y otros 21 han muerto, detalló Bloomfield, quien agregó que los laboratorios procesaron un total de 267.435 pruebas en el país de casi 5 millones de habitantes.



El gobierno neozelandés impuso a fines de marzo una de las cuarentenas más estrictas del mundo y logró, en las últimas dos semanas, reabrir escuelas, bares y otros establecimientos similares tras declarar que había ganado la batalla contra la pandemia.



Pese al relajamiento de muchas medidas, se mantiene el nivel 2 de alerta, que implica una vuelta paulatina a la normalidad pero con precauciones.



Al hacer el anuncio, Bloomfield ejemplificó: al saludar a amigos y familiares las personas deberían poder dar un "abrazo rápido" y recomendó lavarse las manos y no salir si presentan síntomas de fiebre o refrío, entre otras.



Por otro lado, las autoridades del país anunciaron el martes que han asignado 37 millones de dólares neozelandeses (casi 23 millones de dólares) de su presupuesto a los esfuerzos para crear, producir y distribuir una vacuna contra la Covid-19, de los cuales 20 millones de NZD (12,3 millones de dólares) estarán destinados a la investigación internacional.