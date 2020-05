Dady Brieva: "Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora"

El humorista Dady Brieva, ferviente militante kirchnerista, le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández pidiéndole remover fiscales, encarcelar a ex funcionarios, intervenir medios de comunicación y avanzar sobre la libertad de prensa. Y cerró con una consigna: "Sí o sí vamos a ser Venezuela".

A través de su programa de radio, Dady indicó que "cuando volvimos creí que no iban a estar más los que estaban. Creí que se iba a investigar. Me dio ilusión eso. Yo sé que no es fácil, pero me quiero quedar con que no es fácil. Tengo la sensación de que si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervenimos a evasores, medios, fugadores, comunicadores, justicia y entidades financieras, fuimos".

En una suerte de editorial, y dirigiéndose al jefe de Estado, señaló: "Vos fuiste elegido, amigo, vos sos el responsable. Sé que estás haciendo muchas cosas y todos los dirigentes están haciendo muchas cosas, pero no se puede más. Stornelli (por el fiscal) sigue trabajando, los tipos se van... ¿Hay posibilidades de investigarlo? Los periodistas siguen hablando como si nada ocurriera. Tiran piedras, tiran piedras, tiran piedras...".

"Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el populismo... Todos esos neologismos que inventaron ellos y para mí no son nada. Y la verdad, que si vamos a terminar como Venezuela, si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco, punto. Ya está. Seamos Venezuela ahora".

En ese contexto fue que pidió intervenir los medios de comunicación y censurar periodistas. "Tarde o temprano viene la palabra mágica... ¿Qué hacemos con esto? Y ellos siguen tirando piedras. Los fiscales siguen como si nada hubiese pasado y los periodistas siguen como si nada hubiese pasado nada. Necesitamos urgente regular, tenemos que regular esto". Y reiteró: "Sí o sí vamos a ser Venezuela, sí o sí tenemos que ser populismo. Empecemos ahora y terminemos con esta agónica espera".