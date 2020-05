El pedido de Barreda antes de morir: que tiren sus cenizas en el estadio de Estudiantes

La muerte de Ricardo Barreda, el cuádruple femicida platense, sigue dando de qué hablar en La Plata. Pablo Marti es el biógrafo que lo entrevistaba en busca de nuevas revelaciones acerca de un caso que tuvo como escenario la casona de 48 entre 11 y 12 y que causó una enorme conmoción en todo el país.

Barreda, internado en el geriátrico de José C. Paz, le decía a Marti que “por ahí la semana que viene no estoy” y le confesó cuál era su deseo cuando la parca toque a su puerta: quería ser cremado y que en la cancha de Estudiantes tiren sus cenizas. Incluso mantuvo un diálogo con el escritor y actor, que publicó el sitio Infobae, en el que le dijo: "Pablo, si no te dejan entrar al estadio podés tirarlas en alguna plaza que lleve mi nombre", en tono de broma.

Otra de las frases que rescata en una nota fechada en 2011 es que "nunca se me dio por actuar, no sé la calidad actoral que podría haber tenido. Ojalá reencarne en un actor de cine”. También resalta una de las revelaciones que le hizo: que tal vez podría haber evitado que matara, el 15 de noviembre de 1992, a su suegra Elena Arreche (86), su mujer, Gladys McDonald (57), y sus hijas Cecilia (26) y Adriana (24).

Según publica infobae, en el último video que Marti tiene en su poder y que le envió el propio Barreda 18 días antes de morir, al múltiple asesino se lo ve deteriorado, cubierto con una frazada, con un gorro y apenas sin poder hablar. “Le deseo lo mejor”, le dice con la ayuda de una enfermera. Y repite: “Cuidate, saludos, besos”.

Uno de los últimos diálogos que mantuvieron, a través de videollamadas, fue el siguiente:

Marti: ¿Está bien, Ricardo?

Barreda: Estoy bien. Bueno, bien. Dentro de las normas de este lugar.

También le preguntó sobre cómo recordaba a sus mujeres: "Ahora recuerdo a mis mujeres... Una era la Negrita. No sabés cómo brillaba con el sol. Ibamos por Florida y nos miraban todos. Es lindo cuando miran a la mujer que va a tu lado".Sobre este tema, también el escritor asegura que Barreda le dijo: "Una vez me habló de una mujer que fue su amante. La iba a ver a Mar del Plata. Pero él nunca quiso separarse. Un día me dijo: 'Por esa mujer podría haber dado vuelta la tortilla'. Y me contó que si en vez de matar a su familia hubiese agarrado una valija para irse con su amante, tal vez las cosas podrían haber cambiado. 'No sé, me di cuenta de eso. Capaz que me iba y no pasaba lo que pasó. O capaz que pasaba igual con la valija en la mano'”.

Marti contó a ese sitio que se sorprendió por la muerte de Barreda y que lo frecuentó durante diez meses. La última vez estuvo en el geriátrico de José C. Paz donde murió.