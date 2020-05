Estados Unidos: arrestaron a un equipo de CNN mientras cubría los disturbios en Minneapolis

La policía estatal de Minnesota arrestó hoy a un equipo de la cadena de CNN cuando informaba en vivo sobre las protestas violentas en Minneapolis.

Las protestas eran en reacción al crimen de George Floyd, un hombre afroestadounidense captado por un video esposado y en el suelo y rogando por su vida mientras un policía blanco le apretaba el cuello con su rodilla.

CNN dijo que el reportero Omar Jiménez y el resto del equipo quedaron en libertad horas después. Cuando Jiménez estaba en el aire, la policía lo esposó y se lo llevó, lo mismo que a un productor y un camarógrafo.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed