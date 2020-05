"Cobrar en el cajero es una misión imposible", la queja de los vecinos de Tolosa

La limitación de trámites en los bancos como parte del protocolo por la pandemia del COVID-19, provocó que las colas en las puertas de las entidades y en los cajeros automáticos se prolonguen por la demanda.

Esa situación se acentúa en las fechas de cobro. Por ejemplo desde ayer cobran sus haberes los jubilados que están bajo la órbita del Instituto de Previsión Social de la Provincia.

En la sucusal del Banco Provincia ubicada en avenida 520 entre 3 y 4, los clientes y usuarios que hacían la cola para usar los cajeros estallaron de bronca por las limitaciones que provocaban demoras en el lugar.

"Anda un solo cajero, es imposible así", expresó una jubilada. "Es un contexto especial, no puede ser que no tengan en cuenta en estas fechas para que todo funcione y no exponer en la vereda a cientos de personas. Además es una sucursal muy requerida tanto por gente de Tolosa, como de Ringuelet y Gonnet".

Otro jubilado que también estaba en la cola, agregó: "Si bien al mediodía vinieron los camiones de caudales, ahí nos ilusionamos. Pero se ve que no recargaron los cajeros. Los días que cobramos los mayores, el banco debe reforzar sus operativos".