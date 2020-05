Inmobiliarias piden soluciones y la reapertura controlada de la actividad

Las inmobiliarias de la Región pasan por una fuerte crisis, a la par de otros sectores comerciales que tiene por ahora vedada su actividad de atención al público. Y si bien algunos mantienen en forma virtual un flujo de caja vía alquileres y pagos a través de medios digitales, el complejo escenario que ya arrastraban en los últimos dos años por la caída en las compraventas se profundizó por la cuarentena obligatoria derivada de la pandemia por el coronavirus.

Así, un grupo de martilleros platenses le pidió días atrás al Concejo Deliberante de La Plata evaluar la posibilidad de reabrir los locales. En esa línea, presentó un protocolo de atención para reapertura de los comercios, estableciendo condiciones indispensables para el funcionamiento: limpieza, escasa dotación de personal y restricción de acceso de clientes.

Esta semana hubo una reunión entre una cámara inmobiliaria y autoridades del gobierno nacional (ver aparte) y, según explicaron a EL DÍA fuentes del Ejecutivo, se habló al máximo nivel de la posibilidad de flexibilizar la cuarentena en lo que respecta al sector inmobiliario para facilitar la reapertura, por supuesto con un nuevo ordenamiento adaptado a las medidas de prevención y distanciamiento social para evitar contagios.

De todas formas, las fuentes explicaron que a partir del DNU (Decreto de necesidad y urgencia) que el gobierno de Alberto Fernández dictó la semana pasada, la potestad de definir estas reaperturas quedó en manos de los gobernadores, siempre teniendo en cuenta la situación local respecto al coronavirus.

“Es una de las actividades que más rápido deberían reactivarse porque no son masivas, son fáciles de ordenar y seguir criterios de higiene, distanciamiento social, tapabocas. Además, la actividad notarial está permitida, pero lo tiene que definir el gobernador de cada territorio. Es central el distanciamiento social y el cuidado de todos”, explicaron las fuentes a este diario.

Trabajar tres días por semana durante cuatro horas y con turno previo; reducir la presencia de público a razón de una persona cada 20 metros en las oficinas; incentivar el uso de plataformas digitales y concertar visitas virtuales son algunas de las medidas que el sector inmobiliario propone para reactivar las operaciones totalmente paralizadas en el marco de las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno para combatir el coronavirus.

EL PANORAMA LOCAL

El panorama de las inmobiliarias platenses fue abordado desde distintas ópticas por los profesionales locales. Así, Carolina Otero Rossi, martillera y corredora pública y socia gerente de Otero Rossi y Cía., le dijo a EL DÍA que “creíamos que con la última ampliación de actividades íbamos a estar incluidos, porque se puede atender al público respetando la distancia social establecida, tomando todos los recaudos, con barbijos, guantes, entrando de a una, dos o tres personas de acuerdo al tamaño de la oficina. De hecho, las firmas de los contratos se pueden hacer todas de manera digital. El registro de la Propiedad nos puede enviar toda la documentación que necesitamos vía mail o WhatsApp, el pedido de servicios como luz y gas también se puede hacer on line y solo se haría personalmente la entrega de llaves, respetando la distancia social. Por eso habría que habilitar las mudanzas de forma paulatina, también hay que entregar llaves de los contratos que se vencieron, lo mismo para hacer visitas, hacerlo todo con turnos y todas las medidas sanitarias necesarias y luego avanzar digitalmente. Así no se frena al sector ni a la economía, por eso creo que una reapertura administrada de muchos locales estaría bien. Con los alquileres por suerte nosotros teníamos casi todo digitalizado y en ese aspecto estamos bien, pero es una realidad que los locales que no pueden trabajar pagaron la mitad del alquiler y estamos interviniendo entre propietarios y locatarios para ver cómo se abona y si se abona la otra mitad del alquiler, en eso estamos en plena negociación. Con conciencia, con turnos, distancia social y cuidados se pueden dar turnos para visitas y atención y se puede hacer mucho on line”.

En tanto, Héctor Agostinelli, titular de Agostinelli Propiedades, le contó a este diario que “estamos muy preocupados porque no sabemos cuando termina la cuarentena ni cómo va a seguir y ese es nuestro mayor inconveniente. Realmente no entiendo por qué no puede abrir una inmobiliaria, porque abren bancos y otros negocios y nosotros trabajamos a través de un escritorio, con una buena distancia y pueden entrar de a uno, tener una sala de espera, y solucionar el problema. Mientras tanto trabajamos a puertas cerradas y algunos empleados desde sus casas. Nos manejamos en forma digital con inquilinos y locadores por los alquileres y funciona muy bien, ya que en abril entre un 85 y un 90 por ciento fueron abonados: vamos a ver qué ocurre en mayo ya que el mes pasado no se trabajó”.

Estela Valverde, titular de Valverde Inmuebles, le explicó a este diario que “nuestro sector que ya viene desde hace dos años con pocas operaciones de compra de inmuebles, ya que los interesados que circulan eran en general inversores que disponían de algún dinero en efectivo y quienes históricamente siempre recurren a refugiarse en el ladrillo como una inversión segura, siendo la ciudad de La Plata un público más conservador que apuesta a percibir otro ingreso de una inversión como es el alquiler de una unidad inmueble, aunque el índice anual de renta anual oscile hoy entre el 2,30 a 2,50 por ciento anual del precio del inmueble en dólares, no habiéndose efectuado en este ultimo lapso operaciones de compra a través de créditos hipotecarios por la incertidumbre que representa en este país para un comprador contraer una hipoteca”.

Con respecto al momento actual, la martillera sostuvo que “bajo esta cuarentena se observa una gran crisis habitacional ante los pedidos de locatarios en los vencimientos de sus contratos y que deben contratar otros alquileres, ya sea por una cuestión de necesidad de espacios, cambios de domicilios o por cuestiones personales, hoy se ven imposibilitados de efectuar mudanzas. Además, no podemos mostrar los inmuebles vacíos y no podemos celebrar los contratos, esperando que el Estado flexibilice estas medidas que nos permitan firmarlos. Estamos realmente viviendo una situación extraordinaria, donde la gente nos manifiesta su angustia por no poder dejar el inmueble cuyos contratos caducaron en sus vencimientos y las otras personas que tienen la necesidad imperiosa de ingresar a la que será su futura vivienda, quienes ya hace 2 meses reservaron y cumplieron con todos los requisitos, y seguimos recibiendo ya casi con desesperación muchas consultas solicitando visitar las propiedades, a lo que hemos recurrido al sistema de ‘muestreo virtual’ por no poder concurrir nuestro personal a los domicilios de los inmuebles a mostrarlo. Esto está ocasionando graves problemas en la población que tiene necesidad habitacional”.

Por último, la profesional contó que “nuestras oficinas permanecen cerradas solo con atención online para el cobro y pago de alquileres sin acceso para nuestro personal y nuestros clientes y ya reúne desde siempre los requisitos para funcionar con las prevenciones que esta pandemia exige para preservar a nuestros clientes y a nuestro personal. Sólo aguardamos la flexibilización para que la población que necesita cambiar su vivienda o ingresar a las nuevas viviendas en locación puedan cerrar sus contratos y mudarse”.

En tanto, la presidente de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, Mirta Libera, envió a distintas autoridades una pedido de reapertura de la actividad del sector, explicando que “tenemos más de 500 profesionales en el partido de La Plata y en su gran mayoría tienen micropymes inmobiliarias en las que trabajan con su grupo familiar, o solos o en grupos de hasta 5 a 10 personas, que viven de la actividad de esas pequeñas empresas. La cuarentena le ha dado un golpe letal a este sector dejándolo en gravísima situación, que traerá como consecuencia del no trabajo y de la no recaudación, incumplimiento y falta de pago en toda la cadena de obligaciones incluyendo cierre de oficinas y despido de empleados calificados. Somos conscientes de la necesidad del cuidado de la salud y de la colaboración necesaria de todos los argentinos para superar la emergencia sanitaria. También lo somos con que, cuando se extrema la crisis y la pérdida económica sumerge a las personas en la desesperación, se hace imperioso encontrar procedimientos que cuiden ambos aspectos. Por tal motivo, solicitamos se habilite a las inmobiliarias a trabajar, estableciendo un protocolo de seguridad sanitario como el que acompañamos y proponiendo a tal fin horario de oficina restringido, de 10 a 16. Lo más importante para nosotros es poder atender la problemática del cobro y pago de alquileres y expensas consorciales, que lleva implícita la cobranza de tasas, impuestos y servicios que luego pagamos a los acreedores correspondientes”.