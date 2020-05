Desde la Nueva Clínica del Niño aclararon que los dos bebés con COVID-19 no están internados

El pasado viernes se conoció la noticia de que dos bebés de nuestra ciudad dieron positivo en el test de COVID-19 y que se encontraban internados. Desde la Nueva Clínica del Niño se comunicaron con este medio para aclarar que, en ambos casos, no están en dicha institución y que se les está haciendo un "seguimiento ambulatorio".

Guillermo Salas, director de dicho centro médico, indicó en diálogo con este medio: "Los niños llegan en forma ambulatoria o los trae su prepaga, se evalúa en la guardia externa. Si los síntomas son leves, que no requieren hospitalización, pero hay sospecha de COVID-19, se los hisopa y se les pregunta a los padres si pueden hacer aislamiento domiciliario sabiendo que no hay adultos mayores, muchos hermanos entre otros. Si los padres confirman que esto no sucede y que pueden hacer el aislamiento en su domicilio, firman una declaración jurada y se van a su domicilio

Y prosiguió: "Se realiza un seguimiento ambulatorio hasta obtener el resultado. Si es negativo se suspende, si es positivo sé sigue con control de síntomas. Los dos casos de los nenes de 11 meses estaban en esa condición. Se siguieron en forma telefónica desde la clínica y se siguen normativas del Ministerio de Salud".