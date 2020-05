La pandemia amenaza seriamente a Los Pumas y Los Jaguares

A horas nomás que en Nueva Zelanda comience una versión reducida del Súper Rugby llamada Aotearoa (los isleños tienen 5 franquicias) y que tanto Australia como Sudáfrica estén trabajando en algo similar, todas las alarmas empezaron a sonar dentro del radar del rugby nacional.

Los números de los contratos entre sponsors y derechos televisivos de la ovalada a nivel mundial son gigantes y el parate inexorablemente, afectó a todos. En Europa y en el Hemisferio Sur. Y encima, en el medio de todo esto, se produjo la elección de autoridades en World Rugby, dónde perdió el argentino Agustín Pichot, en un hecho que de seguro no pasará así nomás para el rugby argentino. En fin se está cocinando un cóctel muy, muy peligroso para cualquier actividad. Y los rumores estuvieron al pie del cañón: “Se disolvió Jaguares”, “Los Pumas no juegan más el Rugby Championship”, “La relación con World Rugby se rompió”. Demasiado ruido que obligó a la UAR a emitir un comunicado dónde garantizó el trabajo mancomunando con sus socios de SANZAAR (Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica) en pos de una “solución viable para todos”.

Es así que este diario se comunicó con el platense Néstor Galán, actual miembro del Concejo directivo de la UAR que sin más dijo: “La única certeza que tenemos es que en el 2020 no habrá Súper Rugby, pero los Jaguares no se van a desmantelar, trabajamos muy duro por 5 años y no los vamos a tirar por la ventana”. A lo que agregó: “Es cierto que todo ese tema del Coronavirus dejará una secuela importante no solo en el rugby, sino en todos los deportes. Lo cierto acá es que la Unión está trabajando con distintas alternativas para la continuidad; desde jugar a fin de año el Rugby Championship en Australia con Los Pumas, poder trasladar la franquicia de Jaguares a Sudáfrica y sentar base allí e incluso jugar un campeonato con equipos europeos con fin de recuperar competencia y generar dividendos para solventar los daños económicos que sufrieron todas la uniones”, comentó el ex club San Luis.

Ante todo este escenario la Unión Argentina de Rugby salió a ponerle un manto de claridad a todo lo que se está hablando y al respecto dijo: “La evolución de la pandemia nos sigue desafiando a buscar alternativas y cualquier decisión será tomada en conjunto con todos los miembros. Es por eso que hemos conversado con nuestros jugadores y entrenadores para mantenerlos informados y ponerlos al tanto, ante cualquier avance. Seguimos trabajando arduamente para lograr la mejor opción posible para nuestros equipos y preservar el desarrollo del juego en este contexto”, esto es comunicó oficialmente la UAR.

LO QUE PODRÍA PASAR

Según lo que pudo averiguar este diario ya está confirmado que no habrá Súper Rugby por lo que queda del 2020 y en el 2021, la competencia tendrá “profundos cambios” dejando afuera a los Jaguares y también a las franquicias sudafricanas (Sharks, Stormers, Blues y Lions).

Australia y Nueva Zelanda tomarán como una fuerte base lo que le dejen sus competencias domésticas ya que aún tienen sus fronteras cerradas. Es “vox populi” que los dos países están cansados de los viajes y el jet lag (diferencia horaria de 15 y 16 horas inclusive) que sufren sus jugadores y quieren ponerle un coto final a esto. Algunos pronostican un Súper Rugby solamente como un campeonato exclusivo de Oceanía que incluiría además a Japón.

Por lo que por razones económicas (primero) y razones operativas, los Jaguares terminarían sentando base en Sudáfrica y disputando un torneo que incluso incluiría a alguna franquicia de Norteamérica. Por lo visto muchas ideas se están barajando, pero decididamente, la competencia de primer nivel para el rugby argentino cambiará de plano, para Jaguares casi con seguridad. Aunque Los Pumas seguirán compitiendo anualmente contra los All Blacks, Wallabies y Springboks como lo vienen haciendo desde el 2012.

El platense Galán también opinó sobre esto: “Hay incertidumbre en todos los temas y en la última reunión del Consejo se habló de todo; de los viajes, de los entrenamientos, en fin de todo”. Otra pregunta que se le hizo a Lalo Galán fue sobre la situación contractual de los principales jugadores argentinos, ya que también circulaban versiones de la posible emigración de las figuras a Europa: “Hay jugadores con contratos que vencen en los próximos años, pero existen cláusulas de rescisión; pero te repito, no hay certezas de muchas cosas, acerca de los sponsors, de los vuelos, de la apertura de la fronteras ni de cómo va a volver todo. Estamos en una permanente consulta con todos los actores y de algo hay que estar seguro, se va a cuidar a los clubes y todo lo que se construyó durante los últimos años”.

Esta semana World Rugby emitió un comunicado para “la vuelta al juego” de muy difícil entendimiento y casi contrario a lo cotidiano al rugby donde por ejemplo el scrum directamente pasaría a ser una figura decorativa. El contacto y el tackle son partes intrínsecas del deporte y pensarlas como se conoció en los últimos días, sería realmente jugar otro deporte.