“Necesito del Arroyo, pero habrá que tener paciencia y ver qué pasa”

Hablar de Sabrina Ameghino es hablar de esfuerzo, dedicación y desafíos constantes. El año pasado, con 39 abriles en su haber, la ensenadense logró sobresalir en los Panamericanos de Lima, en los que obtuvo el Oro en K1 200 y el Bronce en K4 500 junto con María Garro, Brenda Rojas y Micaela Maslein.

Aquella consagración le valió la posibilidad de soñar con Tokio y aspirar a una clasificación que terminó siendo aplazada y por la que aún espera, pacientemente, la reprogramación.

Entrenando a tiempo completo desde su casa en Ensenada, la palista compartió su exigente preparación y destacó que la actual situación representa la primera vez que pasa tanto tiempo alejada del agua.

“Nunca estuve tanto tiempo alejada del agua. Me encantaría, amaría por todos los medios, poder hacerlo”

- ¿Cómo viene el día a día en tu caso, que no tenés la posibilidad de ir a remar?

- Vengo bien. Trabajando bastante y entrenando en casa. Tengo la ventaja de que desde la Federación me facilitaron un ergo (simulador de kayak), además de un pequeño gimnasio me que pude armar con cosas mías, algunas de mi papá y algo que me prestó el Club Náutico, que es donde tengo la escuelita municipal. La verdad que no me puedo quejar. Estoy con Veri (su hija) en casa y la verdad que estamos bien. Nos cuesta un poco llegar a fin de mes, como a cualquiera, pero comida no nos falta. Por suerte yo cuento con el apoyo de la Municipalidad de Ensenada y las becas que tenemos los atletas provenientes del ENARD y de la Secretaría de Deportes, así que, dentro de todo, estoy bien. Estamos en casa y estamos bien. La familia está bien y eso es lo que importa en este momento.

- ¿Y cómo viene el entrenamiento en tu caso?

- El simulador que tengo es más distinto que el que se usa en el remo. Este se usa más para correcciones técnicas. Ahora estamos trabajando básicamente toda la parte de consumo máximo; y la parte aeróbica, arriba del ergo, que es lo que mejor se puede laburar. Todo coordinado con Juan Pablo Bergero, que es el entrenador de la Selección Nacional de Canotaje Femenina. Y después tengo el gimnasio bastante completo, me armé bastante. Seba Pascuas, que es mi Preparador Físico, me regaló algunas bandas y también se encarga del plan de trabajo. Honestamente no me puedo quejar. Me encantaría, amaría por todos los medios estar en el agua porque claramente va a bajar el rendimiento nuestro porque esto no es igual. El cuerpo está como aletargado. Yo no estoy acostumbrada a estar tanto tiempo adentro, sin luz del sol y en reposo, por decir así. Acá termino de entrenar, me pego una ducha y me siento a comer con Vera. En el segundo turno, termino, me baño y me pongo a tomar mates con ella. Estoy todo el tiempo como relajando, en stand by, y eso no es lo que pasa en la vida habitual, donde estás más en movimiento. Nos estamos cuidando mucho con las comidas también. La parte alimenticia la trabajamos con Gabriel Fantuzzi, que es mi nutricionista y está al tanto de todo. Estamos trabajando bien en ese tema, evitando el “picoteo” y comiendo en los horarios que corresponde. Pero yo necesito el arroyo, necesito el río. Quiero remar.

- Pensando en los clasificatorios para Tokio, ¿ya tenés fecha?

- Teníamos para el 6 y 7 de mayo en Curitiba, Brasil. Iba a ir a defender la plaza del K1 200 y tal vez, iba a competir en K2 500. Y de ahí nos íbamos directamente para Duisburg, Alemania, a la primera fecha de las copas del mundo, que también era como un repechaje mundial. Era una instancia nueva donde había que ganar o ganar.

- ¿Y eso en qué momento se los dieron de baja?

- Desde el jueves mismo en que se decretó la cuarentena acá en Argentina.

- ¿Lo tomaste como una primera señal de lo que podía pasar después con Tokio y la postergación?

- La verdad, teniendo en cuenta el contexto mundial en ese momento (al igual que ahora), supe que era lo correcto. Incluso cuando postergaron los Juegos Olímpicos, entendí que era la mejor decisión. A veces hay que dejar de lado lo personal y ver más allá de árbol. Hay que observar el bosque. En ningún me desesperé ni lo tomé como que se iba a suspender todo. Entendí lo que estaba pasando. Supe que eran las decisiones correctas a tomar. Así que habrá que tener paciencia y ver qué pasa. Tengo fe de que, en algún momento, lo que es deportes con posibilidad de clasificación olímpica y atletas ya clasificados, podamos empezar a tener ciertos permisos. Pero entiendo que la sociedad no está preparada para que nos suelten a todos a la calle. Cada vez que voy a hacer un mandado o a la farmacia o al banco, me doy cuenta de que, si llegan a levantar la cuarentena, realmente va a ser muy grave. Hay gente que no cree en lo que está pasando y otra que ignora lo que está pasando. Y esa conjunción podría hacer que las cosas terminen medio mal. Y te lo dice una persona que quiere estar en el agua desde hace más de cuatro semanas. Nunca estuve tanto tiempo alejada del agua. Desde que me dieron la noticia de que no iba ir Londres, a la fecha, nunca estuve tanto tiempo afuera. Así que no sé. La verdad es que no sé que es lo que puede llegar a pasar. Sólo espero que tengamos la conciencia y la humildad de recapacitar. No sólo por nosotros, sino también los demás, para poder salir adelante lo más rápido posible. Hay que saber lo que hay que hacer en cada paso hasta que nos dejen salir del todo y podamos volver a la vida normal.

- ¿Y cómo es el hecho de mantenerse entrenando ante la incertidumbre sobre la fecha y el lugar?

- Somos muchos los que estamos trabajando indoor con el objetivo claro del clasificatorio. Pero es claro también que con la situación actual y la dinámica de dicha situación, es imposible poner una fecha. Me animaría a decirte que para mí el clasificatorio se pasa para Mayo del 2021. Ganar el clasificatorio, la única forma de llegar a Tokio. Este año hubiese sido el clasificatorio continental y el repechaje mundial que te mencioné. En ambos casos era ganar o ganar. Yo estimo que, si se vuelve a hacer el clasificatorio, ya se continental o mundial, va a ser la misma situación. Es ganar o ganar. Estamos en una incertidumbre constante. No puedo saber exactamente ni cuándo ni dónde ni nada. Es lógico por la situación actual. Si esto no se define, eso tampoco se va a definir.

LLEGAR AL SEGUNDO OLÍMPICO, EL OBJETIVO DE AMEGHINO

Sin la chance de Londres 2012, la ensenadense pudo competir por primera vez en la máxima cita en Río 2016. En aquella oportunidad, la ensenadense tuvo una meritoria actuación, pero no logró meterse en las instancias finales para pelear una medalla.

Ahora, la máxima medallista argentina en Panamericanos junto al ciclista Walter Pérez (dos oros, cinco platas y dos bronces), intentará, 21 años luego de aquel debut en Winnipeg, coronar todo su esfuerzo en Tokio 2021.