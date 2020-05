Impactante despliegue de efectivos de la Policía Federal se produjo ayer en el centro de la Ciudad en lo que fuentes policiales adjudicaron a una convocatoria por las causas judiciales en las que Cristian Martínez Gambini es señalado por un crimen y asaltos a mano armada en casas y bancos de la Región.

Según indicaron fuentes vinculadas con el caso, el operativo con decenas de policías, que incluyó hasta una tanqueta, tenía como destino cuatro puntos marcados en el mapa de la localidad de Villa Elvira, al sur de la Ciudad.

Según pudo saberse, tras llegar desde su asiento en capital federal y hacer base en la sede local de la Federal (49 y 15), los policías se dirigieron hacia una vivienda situada en inmediaciones de 122 y 80. Desde ese primer punto se proyectarían luego hacia otros domicilios de la zona. Al cierre de esta edición seguían las diligencias.

Las causas contra Martínez Gambini (35) recobraron impulso tras su detención, concretada por policías del destacamento de La Unión, el viernes pasado por la noche, en 143 entre 520 y 521.

El sospechoso tenía pedido de captura desde mediados de febrero. Los fiscales Alvaro Garganta (UFINº11) y Marcelo Romero (UFINº 6) lo investigan por su presunta participación en el crimen de Iván Cousté en 2015 y los robos a las sucursales del Banco Industrial (15 entre 58 y 59) y Francés (7 entre 32 y 33) en los últimos meses.

Además, se sospecha que forma parte de la denominada “Tetebanda”, dedicada a las entraderas y asaltos a comercios.

A esa gavilla se la involucra en alrededor de 30 ilícitos registrados desde fines del año pasado. La pesquisa, a cargo del fiscal Garganta derivó en el pedido de captura del mes de febrero.

La orden también llevaba el nombre de Marcelo “Tete” Arévalo (34), un hombre con más de medio centenar de causas penales. En las últimas semanas, Arévalo quedó excluido de esa orden a instancias de un fallo de la cámara de apelaciones de La Plata.

El viernes por la noche, Martínez Gambini fue herido al descender de un BMWe intentar huir a pie, disparando contra la Policía con un FAL(Fusil Automático Ligero), informó la Policía.

Los disparos del arma de guerra no provocaron daños, pero el sospechoso terminó en el piso con dos tiros en una pierna y un glúteo.

En el procedimiento, se obtuvo un elemento considerado clave por los investigadores del caso: el celular de Martínez Gambini.

El aparato, podría tener información de especial gravitación sobre los movimientos del presunto delincuente. Tanto de los asaltos con los cuales se lo vincula, como de su permanencia fuera del alcance de la Ley durante los últimos dos meses y medio.

En Tribunales hay sospechas de connivencia policial y vínculos en el Poder Judicial de los que se habría favorecido.

Tras una breve internación en el Hospital de Melchor Romero, el sábado fue dado de alta y trasladado a la comisaría novena, donde permanece alojado con un fuerte operativo de custodia que incluye a policías de varias comisarías de la Ciudad.

El celo en esos controles se basa en la consideración de la capacidad de daño que se le asigna. Los policías creen que sus movimientos con un arma de guerra por San Carlos fueron solo una muestra.

La misma noche de la detención se produjo un enorme revuelo cuando llegó al hospital de Romero una ambulancia con dos personas que pidieron novedades sobre el herido. Inicialmente, la Policía informó que intentaron rescatarlo simulando una orden médica de traslado y se llevó a la comisaría a un ex cuñado del detenido y al chofer de la ambulancia.

Más tarde, la sospecha se desvaneció y en la fuerza se reconoció que todo fue una confusión. Solo se ratificó que un ex familiar quería novedades sobre el detenido, pero había llegado en la ambulancia porque el dueño del vehículo accedió a llevarlo, de “gauchada” hasta el hospital.