Julieta Díaz, separada y reencontrada con ser madre: “Está bueno poder estar sola”

Celosa de su vida privada, la actriz Julieta Díaz había hecho público, sobre todo a través de las redes sociales, su romance con Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute, hijo del recordado Caloi. Sin embargo, la relación no prosperó.

“Nos separamos, pero todo bien, es una buena persona. A veces las relaciones son así: uno se encuentra y a veces se desencuentra, pero nos queremos mucho y está todo bien”, aseguró la bella morocha, en diálogo con Catalina Dlugi.

La distancia, en medio de la cuarentena, le servirá sin embargo para reencontrarse con ella misma.

“La cuarentena es difícil y siempre que una relación se termina hay un duelo y por supuesto que es doloroso, pero la verdad que está bueno poder estar sola, mirarse un poco al espejo y encontrarse con una misma... Hace bastante tiempo que no estoy sola, así que me va a venir bien”, manifestó.

Díaz, que es madre de la pequeña Elena, de cinco años, fruto de su frustrada relación con Brent Federighi, contó además cómo le costó el día a día luego de decretarse el aislamiento pero dijo que le sirvió para “reencontrarse” con la maternidad.

En general tengo mucha ayuda con las cosas de la casa. Tengo una chica que me ayuda con Elena. Uno está acostumbrado de una manera muy burguesa a tener muy resuelta la vida. De repente, pasé 10 días encerrada con mi hija de 5 años y eso nos obligó a estar juntas, a redescubrirnos, fue difícil por momentos, pero por otros muy hermoso”, aseguró.

Asimismo, reconoció que no le molesta el encierro, algo a lo que está “acostumbrada” y disfruta debido a sus “privilegios”.

Tengo un departamento bastante grande, tiene mucha luz, ventanas y un balcón. Cuando no hace frío tengo todo abierto. No me dan muchas ganas de salir”, remarcó. Díaz, que tiene una participación especial en “Casi feliz”, que se acaba de estrenar en Netflix, debía estrenar en abril “Precoz”.