¿La idea del United de negociar a Rojo altera los planes del León?

¿Seguirá o no Rojo un tiempo más en el Pincha? hay dudas / archivo

A pesar de que ya fue borrado, el video donde se lo ve a Marcos Rojo jugando a las cartas y fumando junto a un grupo de amigos, sigue dando que hablar. Más allá de haber tomado estado público por que lo subió a Instagram Franco, hermano del futbolista, no pasó desapercibido por varios motivos. Por un lado, el jugador habría roto -si el video es actual- la cuarentena obligatoria, algo que ya habría ocurrido, y además se lo ve con un grupo de gente fumando, lo que no es un buen ejemplo tratándose de un futbolista de elite.

Mientras lógicamente en Estudiantes no cayó para nada bien el accionar de Rojo, las imágenes no tardaron en llegar a Europa, donde diferentes medios le dieron un importante lugar. El Manchester United como club, hizo saber que se comunicará en estos días con el zurdo jugador para pedirle explicaciones por lo sucedido y recordarle sus responsabilidades como futbolista profesional, más allá de estar a préstamo en el Pincha. por eso en Inglaterra se habla de que, más allá de estar a préstamo en el Pincha, podría sancionarlo, y hasta no se descarta que ante una buena oferta lo negocie en el fútbol europeo.

Este último podría alterar los planes de Estudiantes, ya que en el Pincha quieren extender por un tiempo más el préstamo con los Reds Devils, pero si el United (que lo tiene contratado hasta junio de 2021) intenta negociar al defensor con algún otro elenco de Europa, la cuestión se pondría complicada para que permanezca en nuestra ciudad por mucho tiempo más.

ENTRÓ EN ESCENA EL DT DEL MANCHESTER

Pero más allá de esto, quien entró en escena también es el técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, quien se mostró molesto por la actitud de Rojo y sobre todo “decepcionado”. Vale recordar que el préstamo de Rojo en Estudiantes vence el 30 de junio venidero y en consecuencia debe volver a la entidad dueña de su pase, pero tras este hecho, el panorama no es el mejor. “No estoy sorprendido por su comportamiento”, habrían sido las palabras del DT del Manchester al ver el video de Rojo fumando junto a un grupo de amigos, tras romper la cuarentena.

Tampoco las cosas cayeron bien en el Pincha, que se preparaban para iniciar charlas formales con el fin de extender el préstamo del defensor, al menos hasta de diciembre.

El contrato de Rojo en el Manchester terminará en junio de 2021 con la opción de extenderlo por un año más, pero parece difícil que esto suceda ya que se buscaría negociarlo apenas aparezca una oferta.

En el Pincha se vieron sorprendidos aunque no hubo ninguna palabra oficial por este nuevo acto de Marcos que anteriormente se lo vio con amigos jugando a la pelota con la remera de Boca puesta (de Riquelme), que no sería lo peor. El tema sigue siendo la cuarentena que el defensor estaría rompiendo.

Lo cierto es que cuando se retomen las actividades oficiales tras la pandemia en el fútbol europeo, habrá llamados cruzados para definir qué hará cada parte. Por lo pronto, Rojo mostró ganas de seguir un tiempo más en el Pincha, pero deberá convencer a las autoridades del United.