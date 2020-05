El Rojo y el Globo, sin paz y con poco tiempo

Era algo ciertamente previsible. Ante instituciones ahogadas económicamente, la suspensión del fútbol, más a la corta que a la larga, iba a destapar situaciones de falta de pagos para con sus equipos principales.

A partir de allí, sólo era cuestión de tiempo para las primeras intimaciones de futbolista profesionales para con dirigentes que prometen sueldos que saben que luego no pueden abonar.

Así se dio el episodio en Independiente, en que el, encabezados por Silvio Romero, otros 11 jugadores instaron a la institución de Avellaneda a cumplir con el pago de las primas y parte de los salarios desde diciembre a la fecha, con un acumulado de cuatro meses de deuda. En ese contexto, y tras el pedido del propio Romero junto a Cecilio Domínguez, Lucas Romero, Juan Sánchez Miño, Martín Campaña, Alan Franco, Gastón Silva, Domingo Blanco, Alexander Barboza, Pablo Hernández, Andrés Roa y Fabricio Bustos, en la jornada de ayer Héctor “Yoyo” Maldonado recogió el guante y explicó que “el primer día de junio nos pondremos al día con el plantel. Le debemos a los que cobran salarios más altos y en dólares, pero el resto está sin deudas”.

La deuda salarial, según se pudo averiguar, llegó a 190 millones de pesos y eso derivó en la explosión de los jugadores. Otro acreedor es el entrenador, Lucas Pusineri, quien cobró por última vez en enero y sin embargo decidió no intimar, ni iniciar acciones legales por el momento.

“Cuando hablé con el capitán, Silvio Romero, me dijo ‘la banda está firme’. Me sorprendió porque antes de que los jugadores manden la carta a documento ya teníamos un plan de pago y ellos no aceptaron”, explicó Maldonado, del círculo de máxima confianza del presidente del “Rojo”, Hugo Moyano.

“El aguinaldo está pago, se le debe a algunos cinco o seis jugadores la prima de enero, febrero y marzo. Vamos a pagar”, destacó en declaraciones a TyC Sports.

INTIMACIONES Y PEDIDOS DE LIBERTAD DE ACCIÓN EN EL GLOBO

Otro de los clubes que se encuentra ciertamente complicado es Huracán. En guerra mediática para con sus jugadores, el presidente Nadur manifestó ayer que “hasta el momento en que comenzó la cuarentena, Huracán estaba al día, conforme al reglamento de la Superliga”. Además, el mandamás aclaró tener una “deuda salarial que nunca negamos”.

Sin embargo, frente a esta situación, varios jugadores intimaron a la institución de Parque Patricios a abonar las deudas, algo que debe hacer antes de mañana, momento en que ocho de ellos podrían quedar con el pase en su poder y ser considerados libres.

Según trascendió, los futbolistas que enviaron cartas documento al club fueron Antony Silva, Nicolás Romat, Carlos Araujo, Gonzalo Bettini, Adrián Callelo, Mauro Bogado, Joaquín Arzura, Rodrigo Droopy Gómez, Javier Mendoza y Juan Ignacio Vieyra.