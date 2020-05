Trotta: "No van a poder volver todos los alumnos hasta que no se encuentre una vacuna"

"Los chicos van a volver cuando podamos garantizar la salud, no lo sabemos, estamos trabajando con distintos escenarios. Nos gustaría pensar que después de las vacaciones podríamos volver de a poco", indicó el funcionario nacional. Y agregó: "La expectativa es un regreso progresivo luego de las vacaciones de invierno".

En declaraciones a la prensa, Trotta expresó la vuelta a clases no se podrá realizar con normalidad hasta que no esté la vacuna contra el COVID-19. Es en ese contexto que habló de un regreso "escalonado".

"No vamos a volver igual que en marzo. Va a ser una vuelta progresiva, escalonada. No van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentre una vacuna contra el coronavirus", señaló el titular de la cartera educativa.

Respecto de cómo podría ser esa vuelta escalonada, Trotta indicó que "estamos priorizando los que están terminando el nivel primario o secundario y los primeros tramos de la alfabetización", pero es algo que requiere "analizar escuela por escuela y generando protocolos. Estamos todavía lejos de esa instancia".

"No sólo hay que responder la pregunta de cuándo sino el cómo. Hemos constituido un equipo multidisciplinario que trabaja en cómo va a ser el ingreso a las escuelas, el distanciamiento social dentro del aula y el uso de los espacios comunes", apuntó.

Con relación a las formas de evaluación, el ministro adelantó que están trabajando en diferentes opciones, porque "en este momento más que calificar al alumno tenemos que evaluar los proceso en el marco de llevar la escuela a nuestros hogares".

"Una evaluación debería poner en valor este proceso colectivo más que poner una nota. Si calificamos con una nota estaríamos evaluando la realidad socioeconómica o familiar de ese niño", completó Trotta.