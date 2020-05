Siguen las denuncias de platenses estafados en compras por internet

Ladrillos, pedazos de madera, bollos de papel o restos de telgopor. Es recibir eso en lugar del teléfono, la notebook, los auriculares o cualquiera de las cosas que se compró con las ganas de recibirlas cuanto antes, después de haberlas pagado.

Y no saben qué es primero, porque cuando asoma la decepción ya la bronca está dándole codazos para entrar y la indignación reclama su lugar a los gritos. Esto le pasa a numerosos platenses que en los últimos días se consideran estafados con la compra de artículos por internet a través de diferentes plataformas.

Los casos tienen la misma matriz y la mayoría responde a una misma empresa que vende y otra que se encarga de repartir.

Y ahí parece estar en cortocircuito que electrifica el ánimo de los usuarios. Todo indica que delito no está en la vereda del vendedor sino del encargado de entregar lo comprado.

Al caso del abogado platense que contó en EL DIA.COM su experiencia con la compra de una video cámara que nunca llegó porque en su lugar la encomienda tenía un ladrillo, se sumaron otros de diferentes matices pero cortados por la misma tijera.

¿Qué está pasando?. Fuentes policiales consultadas al respecto se animaron a arriesgar que en el último punto de la cadena de distribución de esas mecaderías están los pícaros que se roban los artículos y dejan las piedras, los ladrillos y los bollos de papel. Y compararon la modalidad que estarían utilizando con la de los "valijeros" que suelen robar pertenencias a los pasajeros de algunas aerolíneas.

"Le compré un celular a un vendedor que tiene 6 estrellas de calificación y que hizo 11.340 ventas en un mes", cuenta en su red social una joven estafada como forma de ejemplificar que la culpa no es del vendedor sino de quién debía entregarle el aparato.

Un platense que debía recibir su compra en su domicilio de la zona de 6 y 123, recibió como respuesta que la empresa de correo privado encargada de llevárselo dijo que no encontró la dirección. Y que como no tiene sucursal en La Plata el producto vuelve a su orígen. Así, pueden pasar hasta 30 días para que el distribuidor haga un nuevo intento por encontrar la casa donde debe dejar la mercadería.

"Si no te roban el producto, te dicen que no encontraron tu casa. Esa es otra".

Lucía Benvenaste es platense, docente y para poder hacer teletrabajo en cuarentena necesitaba un buen par de auriculares. Los consiguió a través de una plataforma de venta on line, pagó la primera cuota de su costo y esperó.

"La empresa me dijo que el jueves de la semana pasada tenía que recibir el envío. El domingo a las seis de la tarde, cosa que me pareció raro en plena cuarentena, llegó un repartidor de correo que le entró el paquete a mi papá, sin pedirle firma ni nada. Se lo dio y se fue. Cuando entramos a limpiar el paquete por el tema del coronavirus nos dimos cuenta que lo habían abierto y vuelto a pegar con cinta adhesiva. Y me encuentro con que adentro había un taco de madera", cuenta Lucía.

De parte del correo y de la plataforma de ventas dice que todavía no ha tenido ninguna respuesta. Solo un mensaje de la empresa fabricante de los auriculares, una firma japonesa, que le prometió alguna ayuda. Pero mientras tanto, ni el producto ni el dinero están en poder de Lucía.

