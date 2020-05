Le mandaron un ladrillo: un abogado platense estafado por internet recomienda filmar cuando se abre el paquete

Otro usuario, Patricio Molina, del barrio porteño de Villa Crespo, utilizó recientemente el servicio de envío de la misma plataforma que utilizó el abogado para llevar a su empresa una notebook de 110 mil pesos, que pensaba utilizar para renovar el stock de su lugar de trabajo, pero sin embargo, su socio lo llamó para avisarle que se encontró en su oficina con el sorpresivo envío: en vez de la laptop modelo 2018 que habían adquirido había un ladrillo hueco.

“Ahora que lo pienso, mi socio me podría haber hecho una broma así, pero me llamó preocupado y me dijo ‘qué compraste’. Enseguida me di cuenta de que era en serio. Es la primera vez que nos pasa algo tan burdo, sí nos ha pasado de que llegue algo roto” expresó indignado Molina.

La empresa se comprometió a revisar el proceso de embalaje del artículo que es donde pudo haber estado la clave del "cambio", se indicó.