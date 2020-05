Verón y un mano a mano con Ronaldo

Desde hace tiempo, y en el marco de la pandemia que apunta al aislamientos social, el Pincha viene realizando distintas entrevistas con protagonistas nacionales e internacionales. Y ahora le llegó el turno al gran Ronaldo Nazario quien, desde Valladolid, Club del que es dueño, accedió a dialogar con quien fuera su rival durante mucho tiempo en el Calcio.

En un tono de mucha camaradería y acorde al perfil carismático del brasileño, el propio campeón del mundo en Estados Unidos ´94 y en Corea-Japón 2002, repasó sus inicios en el fútbol carioca.

"Desde San Cristobal me fui a Cruzeiro por 100.000 dólares. Tenía 15 años en ese momento y ya jugaba en una categoría abajo de los profesionales", recordó. "Siempre jugué en una o dos categorías por encima de mi edad", agregó. "Cuando cumplí los 16 me pusieron a jugar con los profesionales. Ganamos el campeonato mineirano en el 93. Después fui al Mundial y después me fui a Holanda, donde comenzó la etapa europea".

Campeón dentro de un conjunto con muchas estrellas en 1994, Ronaldo recordó aquel equipo, que según sus propias palabras, le enseñó mucho de cara al futuro.

"Fue algo espectacular. Ha sido mi Universidad. No por haber ganado, sino por haber estado cerca de los campeones que estuvieron allí. Me sirvió muchísimo para el futuro", destacó.

Ya sobre el cierre, el "Gordo" remarcó el respeto que siente por el fútbol argentino y sobre todo por el jugador albiceleste. A la vez, el ex delantero, entre otros, del Real Madrid, aportó una interesante analogía.

"Brasil y Argentina son lo que son porque existe esa rivalidad. Son como Messi y Cristiano Ronaldo: uno empuja al otro a a esforzarse siempre y a ser mejor", concluyó.