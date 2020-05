Un flagelo de cuarentena: tutoriales irresponsables en ejercicios físicos

Sin dudas son tiempos difíciles para todos. Más allá de las instituciones, claramente afectadas desde lo económico, también para las personas que antes solían asistir a las mismas y ahora deben permanecer confinadas a la espera de una hipotética flexibilización de la cuarentena. Y es que, más allá de perder el espacio recreativo, también han tenido que ver afectadas rutinas diarias de ejercicios, fundamentales para el cuerpo, pero también para la mente.

Ante esta situación, la redes sociales suelen manifestarse como una solución aparente en tiempos en los que abunda el ocio y la necesidad de combatir el aburrimiento. Sin embargo, seguir directivas no profesionales en cuanto al cuidado del cuerpo expone cierta irresponsabilidad, que podría traer consecuencias a futuro.

Así, los platenses Manuel Álvarez, actual Preparador Físico de la Selección Masculina de Básquet, y Federico Bernal, con último paso por “Las Gigantes” y actualmente en las Inferiores de Gimnasia, dialogaron con este matutino para destacar la importancia del ejercicio físico, pero también para referirse a un flagelo contemporáneo, en épocas de auge de las distintas redes sociales y plataformas.

“Es clave asesorarse y acceder a un profesional responsable. No hay que acortar caminos”

Federico Bernal,

Actualmente en Gimnasia

“En primer lugar quiero destacar que yo adhiero a toda práctica de lo que es actividad física. El tema es cuando se realiza una actividad física no regulada”, explicó Álvarez. “En estos casos se han exacerbado estos modelos de ejercitación masivos a partir de las redes sociales dados por una mujer o por un varón que no es conocedor de la población que va a atender ese video”, manifestó. “Y me parece un acto de irresponsabilidad de aquellos que lo hacen por el hecho de fomentar la práctica misma; respondiendo a modelos o estereotipos de belleza que a veces ni siquiera coinciden con el ejecutante, o ni siquiera con las expectativas que tiene el ejecutante”, agregó. “No todos los que hacen actividad física van atrás de un patrón de estética. Por eso yo considero que en esta etapa, donde los gimnasios se ven muy perjudicados, porque no deja de ser una práctica comercial; y habiendo casi todas las líneas de la ciudad que trabajan con clases virtuales, fundamental invitar a la población a que apoyen a este rubro que se vio, como tantos otros, perjudicado por esta situación”, remarcó.

En concordancia con su colega, Federico Bernal aclaró: “Por un lado celebro la intención de muchísima gente de cambiar sus hábitos asociados al movimiento. Pero lo ideal es asesorarse con un profesor en Educación Física especializado en poblaciones puntuales”.

Sobre el nuevo fenómeno de las redes, propuesta rápida, pero que no contempla necesidad personales, agregó: “En tanto y en cuanto no haya una actividad normada, por ende responsable y, peor aún, penada, cualquier persona con intención de modificar sus hábitos e incorporar una vida medianamente activa a través de planes de entrenamiento on line o mal asesorados, van a seguir apareciendo tantas ofertas como demanda haya, respondiendo a modas y oportunismos de turno”.

Dejarse llevar por un simple tutorial general puede traer riesgos, los cuales también fueron explicados por los profesionales de destacada trayectoria.

“El riesgo de este tipo de situación es que no hay control, no hay un ida y vuelta. No existe el feedback entre aquel que hace la actividad y el que la dicta en el marco de esta masividad que significa ponerse adelante de una cámara y filmarse pensando que es la clave del éxito”, sostuvo Álvarez. “Hay mucho tiempo ocioso y me parece fantástico que la gente lo ocupe en hacer determinadas rutinas; y que la actividad física forme parte del uso horario del día. Pero debe ser con un alto grado de responsabilidad”, manifestó. “Aquel que tenga la capacidad o que concurra a un gimnasio, que siga con los profesionales que están a cargo de los mismo”, aconsejó.

“Hay que tratar de evitar estos modelos estereotipados que no son para que los ejecute cualquiera”, resaltó. “Es una problemática que se instaló ahora, producto de esta situación. Y considero que aquellos que somos profesionales del área tenemos que ser acérrimos defensores de nuestra profesión. Creo yo que este tipo de personajes que se ponen a hacer este tipo de actividad, bastardean la profesión”, expuso.

“Es una problemática que se instaló ahora y ante la cual hay que defender nuestra profesión”

Manuel Álvarez,

Preparador Físico de la Selección

Bernal, campeón con la Selección Femenina en el Sudamericano de Tunja de 2018, algo que no se lograba desde hacía 70 años, explicó la importancia de los profesionales en este tipo de cuestiones.

“Cualquier persona con intención de entrenar en su casa, podría acceder por cualquier medio y asesorarse con un profesional del área. Lo que sí, ése profesional, no debería perder nunca su rol como docente y educar a esa persona para que, justamente, no caiga en la banalización de la actividad física a través de tutoriales o gente que no es especializada en el área (muchos menos, sin ser profesores en educación física)”, destacó. “La alternativa es siempre asesorarse con un profesor en Educación Física. Éste mismo debe individualizar la intervención y que a su vez, tenga impacto y adherencia en la persona que lo requiera”, agregó. “Con una simple entrevista (anamnesis) se puede tener una noción y criterio sobre cómo intervenir en diseñar un programa de entrenamiento. Después, vienen los intereses de la persona, si tiene o no espacio disponible, materiales, etc. Pero es clave asesorarse y acceder a un profesional responsable. No acortar caminos y no generalizar porque lo que se puede llegar a considerar que está asociado a la salud puede ser perjudicial, justamente, para la salud”, concluyó.

EL DÍA A DÍA DE LOS SELECCIONADOS

Manuel Álvarez también explicó cómo es el trabajo con los jugadores de la Selección Argentina, que en su mayoría se encuentran dispersos por Europa, mayormente en España e Italia.

“En cuanto a los jugadores de la Selección que están vinculados a los clubes, lo que se hace es un acercamiento para ver qué están haciendo”, comenzó el también actual Secretario de Deportes de la Municipalidad de La Plata. “Casi todos tienen un plan de rutina domiciliaria. Yo trato de acompañarlos con el hecho de que tomen esto como una oportunidad. Si hay algún jugador que tiene una problemática, un disbalance muscular o un acortamiento, que se tome este espacio para atender esas debilidades. Por lo pronto no hay un protagonismo de parte de los que conducimos la Selección Argentina a la hora de propiciarles planes de trabajo. Queda cada jugador supeditado a su cuerpo técnico de cada club de pertenencia”, finalizó.