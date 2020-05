De Nicolas Cage a Lindsay Lohan: el desafío de interpretar a gemelos

La performance de Mark Ruffalo como los gemelos Dominick y Thomas Birdsey en “I Know This Much Is True” todavía no fue apreciada por el público, pero la crítica especializada que accedió a la miniserie antes de su estreno ya augura que el actor estadounidense será un fuerte candidato para la futura temporada de premios televisivos.

Sin tecnología digital ni complicadas técnicas de maquillaje, Ruffalo compuso artesanalmente a los hermanos tanto en lo que los diferencia psíquica y emocionalmente, así como en la cuestión física.

Para ello, el rodaje de la miniserie se interrumpió cinco semanas en las que el actor engordó casi 15 kilos y transformó su aspecto.

No es el primer caso de un actor o actriz que encarna a gemelos en la pantalla chica o grande.

Aunque coincidieron en pocos episodios, muchos recuerdan a las gemelas Phoebe y Ursula Buffay interpretadas por Lisa Kudrow a fines de los ’90 en “Friends”.

Más cerca en el tiempo, el actor escocés Ewan McGregor brilló en la tercera temporada de “Fargo” como Emmit y Ray Stussy; una relación de gemelos con final trágico que le valió el Globo de Oro en 2018 como mejor actor en miniserie.

Otro que tuvo en pantalla a dos gemelos fue James Franco en “The Deuce”, la serie de HBO creada por George Pelecanos y David Simon que terminó en 2019 tras temporadas y que versaba sobre la vida nocturna de la Nueva York de los 70 y los 80. Allí, el actor le puso el cuerpo a Vincent y Frankie Martino, aunque su trabajo no recibió demasiados elogios.

La última vez que Nicolas Cage fue nominado al Oscar (y al Globo de Oro) fue en 2003 gracias a su doble interpretación de “El ladrón de orquídeas”, una de sus interpretaciones más elogiadas.

En 2009, Edward Norton también interpretó a dos hermanos gemelos (un profesor y un cultivador de marihuana) en “Hojas de hierba”, una película que combina diferentes géneros.

El clásico infantil, que ha pasado ya varias generaciones, conocido por estos pagos como “Juego de gemelas”, es una película de 1998 en la que Lindsay Lohan interpretó a las simpáticas gemelas separadas al nacer.