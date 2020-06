La Policía de Seguridad Aeroportuaria celebró su 14° aniversario

El director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, encabezaron la celebración de los 14 años de la sanción de la Ley 26.102, que conformó a esta institución como la primera policía federal creada en democracia.

“Quiero felicitar a todos los integrantes de la fuerza por este nuevo aniversario”, saludó la ministra durante una reunión de trabajo que tuvo lugar en las instalaciones de ex base aeronaval ubicadas en cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Frederic destacó “el rol especial de la PSA que, con su presencia en los aeropuertos, fue la primera que debió enfrentarse con el virus Covid-19”, y enfatizó “el gran trabajo de coordinación con otras agencias del Estado, que supieron llenar ese vacío del comienzo y en un momento de gran incertidumbre”, en referencia a la logística de recepción de más de 300.000 argentinos y residentes que llegaron desde países con alta circulación de carga viral.

La ministra estuvo acompañada por la titular de la Unidad del Gabinete de Asesores, María Cecilia Rodríguez, los secretarios de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks; y de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, Daniel Fihman.

Por su parte el titular de la PSA aludió a la juventud de la fuerza que, a sus 14 años, “todavía se encuentra de algún modo en formación de su espíritu y de su carácter, desde una perspectiva estratégica y revisando sus propias prácticas”, dijo tras reconocer el trabajo del primer interventor, Marcelo Saín.

Glinski expresó que una de las principales “fortalezas de la institución es haber trascendido los distintos proyectos políticos; independientemente de quien gobierne, hay bases sólidas doctrinarias que permitan que haya una idea o propósito institucional”.

En este sentido, el director nacional opinó que la PSA “está muy asociada a la vuelta de la democracia, y en particular a un momento de la Argentina, como fue 2005-2006 cuando recuperamos la autoestima”.

Asimismo, Glinski expresó que “esta es una celebración que se da en un momento particular como el que estamos viviendo, donde las fuerzas de seguridad federales cumplimos un rol esencial, no sólo por escrito. Y esto nos demostró que cumplimos funciones complementarias y que podemos trabajar todos juntos, y no de manera segmentada”.

“En lo personal estoy muy contento con el equipo de trabajo, con el área de conducción y administración del personal civil, con la conducción operativa de la fuerza, y por la confianza de la ministra Sabina Frederic. Es una institución que quiero y conozco (por haber formado parte) desde sus orígenes”, finalizó el director nacional.

Participaron de la reunión Juan Carlos Hernández, Andrés Severino y Mario Farinón; jefes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, respectivamente, acompañados de los subjefes Osvaldo Rubén Mato; Javier Lapalma y Jorge Bono. También estuvieron presentes los directores generales y la jefa de Gabinete de la PSA.