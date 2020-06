Consultas médicas que no se hacen, el otro peligro sanitario

En tiempos de coronavirus lo único que parecería existir en el mundo médico son los síntomas gripales. Así, al menos, lo advierten los propios profesionales de la salud y lo confirman desde los distintos hospitales de la región, donde las consultas por dolencias que no estén vinculadas al COVID-19 registraron una llamativa baja y potenciaron los riesgos y peligros para aquellos pacientes con patologías cardiovasculares, neurológicas y hasta oncológicas.

El tema preocupa tanto entre los médicos que ayer el propio jefe de Hemodinamia del Hospital Español de La Plata, el cardiólogo Diego Grinfeld, aseguró que en nuestra ciudad seis de cada diez pacientes con problemas cardíacos atraviesan actualmente sus infartos en las casas por temor a recurrir a un centro de salud.

“PREFIEREN SOPORTAR EL DOLOR”

“Muchos prefieren soportar el dolor con un analgésico con tal de no ir al hospital en medio de la pandemia”, ilustra Grinfeld, cuyo diagnóstico entra en perfecta sintonía con el que traza Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos de La Plata: “Hay un cuidado absurdo de muchas personas que llegan a no ir al hospital pese a no sentirse bien sólo para no correr riesgo de contagiarse coronavirus. Esto lleva a que muchos no contraigan este virus pero se terminen muriendo de dolencias más graves y que podrían haberse evitado”.

Nada distinto es el cuadro que traza el especialista consultor en clínica médica Diego Bares, jefe del Servicio de Admisión en el hospital San Martín de La Plata: “Antes de la pandemia, para entender el fenómeno en números reales, teníamos de lunes a viernes un promedio de cien consultas por día y los fines de semana, entre 60 y 70. Ahora, en cambio, estamos viendo entre treinta y cinco y cuarenta consultad diarias, es decir que el temor al COVID-19 hizo que las consultas habituales y necesarias se reduzcan en casi un 65 por ciento”.

Lo que preocupa y alarma a los médicos platenses también cuadra con el panorama que se pinta José Luis Navarro Estrada, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC): “Esta situación hace que en los hospitales haya una reducción de hasta el 50% de las admisiones en guardias de Infarto Agudo de Miocardio; lo que ha llevado en todo el mundo a un aumento de hasta cinco veces la mortalidad por infarto, según publicaciones científicas.

Problema multicausal

El origen de este problema es multicausal; por un lado, los pacientes aún sintiéndose mal no consultan porque tienen miedo de ir a un hospital y contagiarse con el virus; y por otro lado, ante el temor a la pandemia, se pospusieron o reprogramaron estudios y cirugías que en pacientes de riesgo aunque no sean urgentes”.

Según coinciden médicos y directivos de hospitales consultados por este diario, son tres las principales especialidades que actualmente la población está descuidando peligrosamente: cardiología, oncología y neurología (por los accidentes cerebro vasculares). Las consultas, se apunta, se redujeron a un 10% de lo habitual, y personas que podrían ser atendidas de manera temprana para ganarle tiempo a la progresión de síntomas como un infarto, por caso, prefieren no salir de casa ante el miedo a la infección, a veces justificado por las comorbilidades (enfermedades previas) pero que requieren atención médica de manera urgente.

Ante este panorama, que se observa no sólo en nuestra ciudad y el resto del país sino en buena parte del mundo, desde instituciones como el Fleming y la Fundación Favaloro refuerzan que el éxito de un tratamiento está en no interrumpirlo, ya que hay enfermedades que no pueden esperar. La misma recomendación cabe para la consulta a emergencias médicas, los minutos cuentan y salvan vidas.

De acuerdo a un informe difundido por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires en los últimos días, las consultas totales por emergencias en centros médicos en el país cayeron un 74% en abril de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior (2019). Cada año mueren en Argentina 100 mil personas por enfermedades cardio y encefalovasculares, pero según esta publicación estaríamos en riesgo de tener entre 6 mil y 9 mil muertes más por esta causa en 2020.

“Tanto en los hospitales públicos como en los privados disminuyó notablemente la consulta por varias patologías, casi un veinte por ciento de lo que se atendía habitualmente”, advierte Mazzone, y ejemplifica que “hay hospitales, incluso, que vieron reducida la cantidad de internados. La gente permanece en la casa aún con dolencias y aún con síntomas que los obligarían en cualquier momento a consultar un médico. Es un problema muy grave y creo que se debe concientizar a la población que no deje de realizar la consulta”.

PROPUESTAS

En este contexto, desde la SAC elaboraron un documento con propuestas para el sistema de atención de la salud, la realización de estudios y procedimientos y la comunicación a la población. “Lo primero es evitar la autolimitación de la consulta, hay algunas que se pueden hacer por telemedicina, pero otras requieren la asistencia presencial”, destacó Navarro Estrada.

El documento de la SAC recuerda que los síntomas que requieren consulta presencial son dolor de pecho/opresión en el pecho/brazo izquierdo, dolores súbitos persistentes por varios minutos nuevos en dorso o abdomen, falta de aire, síncope, pérdida de conocimiento y edemas nuevos (piernas hinchadas). También hay que consultar en caso de palpitaciones nuevas, dolor súbito con cambio de color o temperatura en los miembros inferiores, pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo.

“Es importante que la gente sepa que la atención está segmentada, es decir, que los casos sospechosos de COVID-19 tienen, en la mayoría de los centros de salud, un circuito separado del resto, por lo que ir a un hospital no es sinónimo de contagiarse el virus”, cerró el especialista.