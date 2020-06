COVID-19: Provincia advierte que "hoy va a ser un día de muchos casos"

En la provincia de Buenos Aires se espera que hoy se registre una alta cantidad de nuevos infectados de COVID-19, precisamente coincidiendo con las declaraciones del presidente Alberto Fernández respecto de que por la evolución que viene teniendo la pandemia debería regresar a una "cuarentena absoluta".

"Les aclaro que va a ser un día de muchos casos", advirtió esta mañana el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, durante la conferencia de prensa que encabezó el gobernador Axel Kicillof.

"Hoy ya tenemos 355 casos en el primer corte", indicó el titular de la cartera sanitaria, anticipando lo que posiblemente pueda ser la jornada de mayor casos registrados, después que ayer se fijara un récord con 1.141 casos a nivel nacional

En ese marco, Gollán indicó la importancia de apelar "a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y de los funcionarios" que "si vemos que hay un incremento (de los casos de coronavirus), con la misma determinación que se dijo que se podía circular volvamos para atrás si hay que volver para atrás".

Por su parte, Kicillof sostuvo que "estamos en una etapa de crecimiento más veloz de contagios" por coronavirus y adelantó que "seguro que entramos en una etapa de revisión" del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación de la enfermedad.

"No autorizamos más actividades sino al revés. Crecen los contagios y no hay más flexibilización. Hay menos porque tenemos que cuidar a todo el mundo", dijo el gobernador, quien además reclamó que "hay que ser prudentes" porque la cantidad de contagios por coronavirus en el AMBA "está creciendo" en los últimos días y dijo que "no se puede actuar como niños caprichosos" frente al virus.

"Si no tomamos medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud, nada alcanzará", sostuvo.