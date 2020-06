Se viene la reunión entre Alberto Fernández y el CEO de Vicentín; cacerolazo algunas ciudades

La esperada reunión entre el presidente de la Nación Alberto Fernández y el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli, se realizará mañana. Será la primera vez que el Gobierno y la empresa agroexportadora se vean las caras, luego de la expropiación que comenzó el lunes.

En tanto, esta noche se realizaron diferentes cacerolazos en algunas ciudades del país, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda, en Santa Fe, donde se fundó la empresa hace más de 90 años.

La noticia fue confirmada a la prensa por fuentes oficiales y también por la empresa en cuestión. El propio Fernández detalló esta mañana que tuvieron un llamado telefónico luego de una reunión entre directores de la empresas y enviados del gobierno nacional a Avellaneda (Santa Fe).

“Tuve una buena charla con uno de los accionistas de la empresa. Confío en que podremos hacer las cosas tranquilos, no es motivo de pelea. Lo que hacemos es rescatar a la empresa de una quiebra, pero tratan de mostrarlo como un gesto arbitrario”, dijo esta mañana el presidente argentino en declaraciones radiales.

Además, remarcó hoy que la decisión del Gobierno de intervenir Vicentin tiene el objetivo de “rescatar una empresa muy importante” porque él “no se podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa se cae” y, en ese sentido, sumó el apoyo de los trabajadores de la compañía cerealera y del gremio de aceiteros.

También se confirmó que el Senado comenzará a discutir este viernes en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera.

“La expropiación en este caso es un remedio excepcional y no permanente porque a mí me gustaría que esto no suceda más”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con Radio 10 esta mañana, antes de dar una clase a distancia por videoconferencia a sus alumnos de la UBA de la cátedra de Teoría del Delito y Sistemas de Pena.

Agregó que no se "podría perdonar ver de brazos cruzados cómo Vicentin se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo” e insistió en que con esta medida el Gobierno busca rescatar la empresa cerealera. “Estamos rescatando una empresa muy importante que está en un colapso financiero enorme”, enfatizó.

En tanto, el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6 Córdoba) y el Centro Azucarero Argentino manifestaron su oposición a la intervención de la empresa Vicentin. En una carta enviada a diputados y senadores de la provincia, el G6 Córdoba –entidad que agrupa al comercio, la industria, la construcción y el agro cordobés- dijo que con la intervención “se estarían obviando los pasos legales previstos en la normativa vigente, donde es derecho y garantía de la empresa acudir a los mecanismos de la Ley nacional de Concursos y Quiebras”.

Consideraron, además, que “constituye una señal negativa para el resto de los actores económicos, tanto internos como externos, en el sentido de violentar las reglas institucionales y marcos de regulación propios de los negocios, poniendo en vilo la confianza y la seguridad jurídica, tan necesarias para la inversión y el desarrollo económico”.

La nota lleva la firma de Ezequiel Cerezo, de la Federación Comercial; Luis Lumello, de la Cámara de la Construcción; Marcelo Olmedo, de la Cámara de Comercio Exterior; Manuel Tagle, de la Bolsa de Comercio; Marcelo Uribarren, de la Unión Industrial y José Viale, de la Cámara de Comercio, todos presidentes de esas entidades de Córdoba.

En la misma sintonía, la industria azucarera manifestó su oposición a la intervención de la empresa Vicentín y rechazó el argumento de que la medida apunta al logro de una “soberanía alimentaria”.

"No hay justificativo alguno para el avasallamiento de las normas jurídicas vigentes, y la Justicia debe aplicar las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio de la ley", dijo el Centro Azucarero Argentino en un comunicado de prensa.