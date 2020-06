La pregunta súper íntima de Guillermo Andino que descolocó a Daisy May Queen

Hace siete años que Daisy May Queen abandonó Argentina para comenzar una nueva vida en la India, imbuida en sus costumbres y su cultura. La conductora y locutora de radio vive actualmente en Rishikesh y en las últimas horas dio una entrevista a Guillermo Andino y vivió un momento muy particular.

.“Acá se desayuna salado, por ejemplo un Idli, que es algo hecho con lenteja y arroz que se pone a hervir y se come con una salsita. Acá la gente se levanta muy temprano, 4:30 de la mañana están todos arriba. Se toman un te y recién desayunan a las 8 o 9 de la mañana”, expresó en el programa “Informados de todo”.

Además, la ex conductora de FM Hit contó que ahora se dedica a la pastelería vegana en la India. “Nunca comí un buen bife de chorizo en mi vida, pero si me preguntás cuándo fue la última vez, debe haber sido hace 25 o 30 años”, expresó.

Sin embargo, mientras la charla amena continuaba, Guillermo Andino decidió romper con los formalismos y le hizo un pregunta hot que la descolocó.

Luego de uno segundos, Daisy May Queen rompió la incomodidad de la pregunta: “No es que renuncie pero la verdad, Guille, es que ya no tengo ganas. Estoy posmenopáusica, no tomo hormonas, no me he puesto chip, nada”.

Y agregó: “Hago lo que mi cuerpo me pide, y no me está pidiendo nada de eso. Tampoco he conocido a alguien que me haya movilizado. No estoy cerrada a una relación pero no me sale”.