Baby Etchecopar: “Macri me pidió apoyar a Alberto porque se lo quieren llevar puesto"

Baby Etchecopar es un ferviente crítico del kirchnerismo. Sin embargo sorprendió a la audiencia de su programa radial al revelar un supuesto pedido que le habría hecho Mauricio Macri. Según el conductor, el expresidente lo llamó y le dijo "apoyemos" al actual mandatario "porque se lo quieren llevar puesto".

En la emisión de ayer del ciclo que emite Radio Rivadavia , Etchecopar y sus columnistas hablaban sobre la decisión del Presidente de intervenir la empresa cerealera Vicentin que generó algunos conflictos internos en el Gobierno, más precisamente entre el sector que representa el presidente y el ala más dura kirchnerismo.

"Hay que apoyar más que nunca a Alberto" . Luego, reveló que Mauricio Macri lo habría convencido de este cambio de postura.

"Ayer hablé con Macri. Me dijo que hay que pedirle calma a la gente. Hablé anoche, te lo juro por Dios, antes de salir al aire me llamó", dijo Etchecopar y agregó que "me dijo que hay que apoyar a Alberto porque se lo quieren llevar puesto" .

El conductor dijo que no es no militante y aseguró: "Yo soy radical. Pero lo apoyo a Macri porque el cemento no se come, pero llegan las ambulancias a los centros de vacunación, antes no podían".

De acuerdo al relato del presentador, el expresidente le dijo: "'Baby, hay que pedirle calma a la gente, es un momento muy difícil'. Fueron tres palabras porque salía al aire. Y yo le pregunté: '¿Por qué no salís a hablar?'" , relato.