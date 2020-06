Berni, polémico, dijo que Nación no le da nada a la Provincia en materia de seguridad

Sergio Berni es un abonado a las polémicas. Incluso, a aquellas que involucran a funcionarios del gobierno nacional. En las últimas horas escribió un nuevo capítulo de esos cruces cuando afirmó que en materia de seguridad la Provincia no recibe ningún tipo de apoyo de la Casa Rosada.

“No tengo nada de apoyo del Gobierno nacional”, disparó Berni al disparar munición gruesa sobre su par nacional, Sabina Frederic. No sólo eso: afirmó que con la funcionaria de Alberto Fernández no habla desde marzo, más precisamente desde el día en que se dispuso la cuarentena por el coronavirus.

La falta de feeling con Frederic había quedado expuesta apenas comenzaron ambas gestiones, cuando Berni se había quejado por los medios sobre la falta de presencia de efectivos de Gendarmería en las zonas más calientes del Conurbano en materia de inseguridad.

Pero cuando parecía que esa discusión había quedado saldada, Berni volvió a la carga. “No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido. Es la voluntad del Gobierno nacional de asistir a una provincia en una crisis de seguridad profunda, una crisis de seguridad que se vino profundizando en los últimos años y que no tiene los recursos no solamente humanos, sino materiales y tecnológicos para afrontarla. Es imposible, es inviable una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el Gobierno nacional no asiste”, se quejó el ministro.

En ese contexto, Berni reveló que no habla con Frederic desde el día que el presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena y aunque indicó que el gobernador Axel Kicillof está al tanto de esto no ocultó su resignación: “Estamos acostumbrados a esto”.

“Estoy resignado. Lo venimos manifestando hace más de seis meses, hay una voluntad de no asistirnos y estamos resignados a saber que la tenemos que pelear solos”, afirmó. Y como si fuera poco, indicó que la Provincia recibió un escaso envío de fuerzas federales “que no sabemos quiénes son, dónde están ni qué hacen. Andan ahí como patrulla perdida”.

Curiosamente, Berni destacó que existe buena sintonía con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “Tenemos un ida y vuelta permanente, c el Gobierno de la Ciudad tenemos que ser recíprocamente solidarios, las acciones que tenemos que tomar tienen que ser compartidas y solidarias”, consideró.

Consultado sobre si sus diferencias con Frederic son de tipo ideológico, Berni apuntó: “Habría que preguntarle a ella, nosotros trabajamos con lo que tenemos”, y agregó que con otros ministros del Gobierno nacional la relación es diferente y encuentra una rápida respuesta y colaboración.

“Que se pelee solo. La política de seguridad no es andar con un arma en la mano”

Hasta el momento Berni había liderado en solitario los cuestionamientos a Frederic. Pero ayer se rompió esa tendencia. La ministra de Gobierno, Teresa García, salió a respaldarlo.

“Creo que Sergio Berni conoce su materia y sabe más que nadie lo que necesita la Provincia de Buenos Aires en esta situación; y cuando le preguntaron si tenía colaboración de las fuerzas federales dijo que no, fue bastante claro”, señaló la funcionaria.

García también distinguió que con otras áreas nacional existe buena sintonía. “Él debe entender más que nadie qué otras fuerzas de seguridad nacionales necesita y no tiene, pero más que eso no puedo decir”, se atajó la titular de Gobierno.

“Estamos trabajando en conjunto e integralmente todos los sectores, pero en su área él debe sentir la necesidad de una colaboración mayor: el Conurbano tiene siete millones y medio de habitantes, y hoy empezó a aparecer nuevamente el delito en la calle, que por la cuarentena más estricta no veíamos”, prosiguió García.

El detonante de las declaraciones de Berni habría sido la situación que se registró hace algunas horas en Villa Medro, en el partido de La Matanza, donde se produjo un enfrentamiento entre bandas narco. “Esto parece Sinaloa”, se le habría escuchado a Berni, que llegó munido al lugar de un arma larga.

El ministro dejó deslizar que la Nación no estaría atendiendo su reclamo por contar con más efectivos de Gendarmería en el territorio.

“Todavía no nos pidieron gendarmes”, respondió el segundo de Frederic, Eduardo Villalba. “Nos tendremos que sentar. Hay mesas planteadas desde principio de año y ahí vamos a evaluar qué tenemos en ese distrito, dónde lo tenemos y ver si es necesario sumar personal. Hacemos las cosas en base a una planificación”, retrucó.

“Que se pelee solo. La política de Seguridad no es andar con un arma en la mano, sino gestionar”, dicen que se le escuchó afirmar a Frederic.