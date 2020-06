Retegui y Rojo, dos temas que desvelan en Estudiantes

Cuando aún siguen los ecos del retiro de Gastón Fernández, en Estudiantes la agenda tiene muchos temas a resolver. Lo de la Gata que era una situación importante ya que no se sabía si se renovaría o no, pero ahora quedan varios casos importantes que los dirigentes están tratando de resolver aunque no dependa totalmente de ellos. Sin dudas, la continuidad de Marcos Rojo y Mateo Retegui son temas clave.

Se trata del nueve titular por un lado que creció mucho, y de un hijo pródigo de la casa que volvió con todos los honores y apenas pudo jugar un partido. Desde la CD Pincha siempre han dicho que desean que ambos continúen en el club, por que el DT Leandro Desábato cuenta con los dos; por otro lado, tanto el atacante como el defensor, han dicho públicamente que se quieren quedar también. El gran problema está en que sus préstamos vencen el 30 de junio venidero, y no se sabe qué harán los clubes dueños de sus pases con ellos.

Por Retegui, este medio pudo saber que el futbolista tendría contacto con el cuerpo técnico Xeneize para saber si lo tendrán en cuenta, porque Miguel Russo ya cuenta en el plantel con delanteros como Tévez, Abila, Zárate, Soldano y Hurtado, entre otros; y a esto se suma que también debe regresar junto a Retegui, Walter Bou. Todo dependerá si se negocian nombres como Soldano y Hurtado, tal vez en Boca Retegui tenga una chance. Lo que está claro, que el Pincha no hará uso de la opción de compra, que es de US$ 2 millones, y solicitaría un nuevo préstamo.

Está claro que si el León no puede retener a Retegui, buscará un “9”, ya que el propio DT dijo que tendrían que buscar “un plan B”.

En cuanto a Rojo, el Pincha tenía la intención de pedirle al Manchester United una extensión del préstamo, pero las actitudes que ha tenido Rojo durante la cuarentena no han gustado para nada en el club inglés, que ha decidido negociarlo para tratar de recuperar dinero. Según trascendió, la cifra que piden por Rojo es de US$ 15 millones, imposible de pagar para el León.

Después, más allá del enojo que se puede haber dado por los videos que aparecieron rompiendo la cuarentena (uno en mayo jugando a las cartas con amigos y fumando, y otro hace días yendo a jugar al padel), esto no será un impedimento para que el defensor siga en Estudiantes si el Manchester quiere. Los albirrojos saben que en su momento en enero pasado resignó mucho para volver y esto es más importante que lo antes mencionado. Saben que Rojo será padre nuevamente y quiere quedarse en la Ciudad, por lo que harán lo posible para que siga en el Club.

Después siguen los casos de Mauricio Rosales y los juveniles Jerónimo Pourtau y Franco Sivetti, quienes deben renovar. Mientras que lo de Facundo Sánchez es un caso cerrado, por que terminará quedando libre después del 30 de junio, lo mismo que Gastón Gil Romero.

Los refuerzos es otro tema a tratar. Mientras algunos sueñan con la vuelta de José Sosa, esto recién se podría discutir en unos meses cuando termine la temporada en Turquía, pero semanas atrás el Principito dejó en claro a la prensa que de volver a la Argentina, lo hará al León. Otros casos son los de los defensores José Basanta (vuelve de México) y Federico Alvarez (ex Quilmes, en la órbita del Pincha).