Madre platense con COVID-19 dio a luz a mellizas en el Mater Dei

Una madre platense de 27 años con COVID-19 internada en el Instituto Mater Dei dio a luz a mellizas, Evangelina y Rufina, a los cuáles le realizarán estudios (se estudia la placenta) para determinar si también se encuentran infectados. Los tres se encuentran muy bien de salud y están siendo seguidos de cerca por los profesionales del hospital.

Carlos Pis Diez, Director Médico del Mater Dei, habló en exclusiva con este medio y contó: "Es una chica que tiene 27 años y cuando llevaba 34 semanas en el momento empezó a presentar síntomas de coronavirus que hizo que la profesional que la venía atendiendo, la Dr. Valeria Pérez, vea necesario hacer el testeo, que esta semana se conoció que dio positivo. Obviamente se tomó la decisión, de acuerdo el protocolo, de internarla desde que presentó síntomas en un lugar aislado en el segundo piso de la institución que está destinado para eso".

Y prosiguió: "Se hizo el monitoreo de los chicos porque es una cosa inédita que nazca un embarazo gemelar en un momento de coronavirus positivo de la madre. Porque ni siquiera se sabe, no hay nada en la literatura, si los chicos podrían ser positivos o no. Distinto es que se contagien de recién nacidos a que ya nazcan con el positivo".

Por otro lado, indicó: "Disparó un protocolo muy particular y se trabajó con los infectólogos que están en la institución, con la gente de Neonatología, el servicio de Ginecológica y Obstetricia, y un Comité de Crisis que se creó para manejar cada uno de los casos de coronavirus".

En cuanto al parto, detalló: "Se consideró, con estudios ecográficos, que las dos criaturas estaban en muy buen estado y para evitar cualquier tipo de complicación se decidió hacer una cesárea hoy a la tarde con todos los recaudos extremados para cuidar a todos: la madre, los bebes y los profesionales".

Y añadió: "La madre está muy bien y los chicos también, que tienen pesos óptimos. Igualmente van a estar bajo la observación, como si tuvieran el virus, hasta que sepamos que pasa".

Ante la consulta de si se le realizarán hisopados a las bebas, respondió, : "Los neonatólogos, de acuerdo a los protocolos, han establecido que sí (se hace sobre la placenta). No es solo ver si tienen, sino determinar desde el punto de vista científico el virus pasa la barrera placentaria. Confirmar si pueden haber nacido con coronavirus. Por eso se los va a controlar y quedar bajo aislamiento como cualquier persona sospechosa".

Según indicaron desde la clínica, la madre y las mellizas están aisladas en el mismo lugar junto al padre. Mañana se le realizará un nuevo hisopado a ella y hay optimismo con que pueda dar negativo ya que no presenta síntomas.

UN CASO INÉDITO

Carlos Pis Diez remarcó que se trata de algo inédito y del que no hay información al respecto. Por este motivo, indicó: "Le comuniqué a la Región Sanitaria porque es un caso inédito. No estamos acostumbrados y requirió la consulta ante los especialistas más reconocidos para no tener ningún tipo de riesgo innecesario enla toma de decisiones".

Siguiendo con el tema, dijo: "Es un caso muy inédito que nos obliga a extremar los recaudos desde el punto de vista médico y humano".

Si bien se encuentra aislada, desde el Instituto Mater Dei confirmaron que están estudiando la posibilidad para que en la jornada de mañana se puede comunicar de manera virtual con familiares.

"Estamos viendo de armarle un Zoom para que pueda hablar con la familia", comentó Pis Diez.

EL COVID-19 Y LA TRANSMISIÓN VERTICAL, UNA DUDA MUNDIAL

Evidencia de distintos casos en el mundo en los que el nuevo coronavirus se encontró tanto en la placenta de la madre como en el bebé y el hallazgo de anticuerpos en el recién nacido a las pocas horas del parto indican que existiría transmisión vertical de la COVID-19, dijo la investigadora argentina Marta Cohen, patóloga pediátrica y perinatal del Hospital Infantil de Sheffield, al norte de Inglaterra. Igualmente el tema continúa siendo investigado a nivel mundial y todavía no hay certezas.

La especialista afirmó que el bebé de la joven que organizó el “baby shower” en Necochea podría ser un ejemplo de que la infección se contrae a través de la placenta, pero remarcó que ello sólo se determinará cuando ésta se estudie en el laboratorio mediante análisis histológicos y virológicos (PCR).

Del mismo modo había opinado el director del hospital de niños de La Plata, Eduardo Pucci, en referencia al caso del bebé de 11 días que se encuentra internado allí y cuya historia contó este medio la semana pasada. Para él, su mamá (positiva) le habría transmitido el virus en la panza.

“Se contagian por la sangre materna que llega al bebé a través de la placenta y del cordón umbilical. Las vellosidades (en cuya superficie trofoblástica externa se ha localizado el virus) contienen sangre fetal, y es al nivel de esta cubierta de trofoblasto donde ocurre el intercambio feto-materno”, explicó.

Cohen es una de las investigadoras que trabaja para determinar la prevalencia de infección por el virus Sars Cov-2 en la placenta de mujeres que dan a luz en Sheffield, sus características histológicas, virológicas e inmunológicas.

La especialista subrayó que su hipótesis es que “a este nivel ocurre la transmisión viral de la madre al bebé” y aclaró que “si bien aún se está investigando, un análisis publicado en mayo en el Reino Unido detectó que había 5 mujeres con COVID-19 cada 1.000 embarazadas. La patóloga aclaró que “sólo 12 (2,8%) de los bebés nacidos de las 427 embarazadas infectadas” de ese país fueron positivos”, señaló que esos niños “pueden ser asintomáticos” y dijo que en algunos casos “pueden nacer antes y en un porcentaje menor morir en el vientre”.

La especialista argentina rechazó que en esos casos la transmisión haya ocurrido por el canal de parto o, incluso, después del nacimiento al graficar que “los bebés que nacieron con virus o con anticuerpos contra éste han nacido tanto vía vaginal como por cesárea” y aclaró que en algunos casos “la madre dio a luz con las medidas de protección”.