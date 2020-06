Derecho: malestar por docentes que no dan clases ni toman examen a distancia

Estudiantes de la facultad de Derecho de la UNLP alzaron la voz con fuerza para reclamar por la “mala organización” de las clases y las mesas de examen en formato virtual, lo cual, aseguraron, complica a “cientos de alumnos que no pueden cursar, rendir o recibirse”.

Desde el decanto dijeron que una facultad tan grande “no puede pasar de la presencialidad a la virtualidad de la noche a la mañana”, pero que “no obstante ello hoy todos los docentes están dando clases y se está cumpliendo el calendario académico”.

“Hace un mes vengo pidiendo la incorporación (a una cursada), y saben cuál es el argumento de la SAE (secretaría de asuntos estudiantiles)? Que no hay cupos. Envié otra nota mostrándoles que sí los hay y aportando pruebas, y la respuesta, sin más argumentos y caprichosamente, fue que mantenían lo decidido en el mail anterior. Es agotador tener paciencia y que te digan no porque no”. El texto, publicado en su Facebook por una estudiante de 3º año, recibió decenas de adhesiones de pares que afirmaron estar en una situación igual o similar.

“Envié cuatro notas al departamento de alumnos (pidiendo inscribirme en una materia). Las rechazaron diciendo que no había lugar. Mandé otras dos a la SAE. Lo mismo. Y finalmente otra a una profesora de la cátedra, quien me respondió que eso lo decidía la otra docente de la materia. Y en la comisión había apenas 25 alumnos”, contó otra estudiante de la facultad.

La secretaria general y presidenta interina del centro de estudiantes, Julieta Rodríguez, aseguró que “son más de 80 los docentes que no dan clases virtuales, aproximadamente un 15 por ciento de la planta, lo cual afecta a más de medio millar de alumnos. Otros suben material, como PDF, y se desentienden. Y un porcentaje de los que sí dictan clases maltratan a los estudiantes: les piden trabajos de un día para el otro aunque para el siguiente encuentro falte una semana, no respetan días ni horarios o los cambian en forma permanente”, describió.

Tras reconocer que son “muchos” los profesores que realizan un “gran esfuerzo” para dar clases y mantenerse en contacto con los alumnos todo el tiempo, Rodríguez se refirió a las mesas de examen. “En marzo se suspendieron 63 turnos; hubo solamente 38. Varios compañeros y compañeras que ya se habrían recibido aún están esperando. La organización fue tardía y mala por parte de las autoridades. Y lo cierto es que hay muchos profesores que se niegan a dar clases utilizando plataformas virtuales con mil excusas, como la falta de costumbre, por ejemplo”.

Mostró un seguimiento del centro sobre los pedidos que hicieron al decanato sobre estos temas. “Catorce notas enviamos. Rechazaron doce. A la restante le dieron una respuesta parcial”. Y apuntó a la “negligencia de las autoridades”.

“No tienen voluntad de solucionar las cosas. ¿Por qué no sesiona el consejo directivo en forma virtual? En una sola reunión se podrían solucionar y aclarar un montón de cosas”, finalizó.

Toda la educación afectada

El prosecretario de Asuntos Académicos de la facultad, Martín Machado, explicó que “el calendario académico debía empezar el 25 de marzo para los cursos bimestrales, trimestrales y cuatrimestrales. El 20 de ese mes se dictó el aislamiento obligatorio y ello afectó todo. Previendo que podía ocurrir algo así, se comenzó a trabajar en la implementación de clases virtuales y se reprogramó el inicio para el 1º de abril. Esto es un proceso que implica instruir a los docentes, informar a los alumnos, trabajar con el área de informática y con el departamento de alumnos para garantizar que todo funcione”, enumeró.

Dijo que “a los docentes se les entregaron los listados de sus alumnos y se incorporaron los mismos al SIU Guaraní (plataforma virtual de la UNLP). Ya finalizaron los cursos bimestrales y trimestrales, se evaluó y se cargaron las notas en el Guaraní. El 17 de julio finalizarán las cuatrimestrales. Todos los docentes están dando clases en cátedras virtuales”, aseveró Machado.

Mesas de examen

El funcionario dijo que en marzo “quedaban por constituirse 55 de 85 mesas de examen, pues se había rendido en febrero. Como el aislamiento impidió volver a la facultad, y en abril se vio que la cuestión iba para largo, se decidió comenzar a hablar con cada docente para analizar la posibilidad de tomar examen a distancia. No es simple. Un sistema presencial no se convierte en virtual de la noche a la mañana. Hubo que hacer simulacros, afinar todas las cuestiones tecnológicas y de otro tipo. Por ejemplo, el reglamento vigente contiene requisitos obligatorios que no se pueden cumplir en forma virtual (sacar bolilla, estar en capilla, que el examen sea público, la constitución de la mesa, entre otros)”, subrayó Machado.

Aseguró que “no obstante, el 20 de abril se comenzaron a tomar exámenes en forma masiva. Hubo 18 mesas para alumnos que necesitaban rendir ciertas materias si querían cursar las semestrales (de la segunda mitad del año). Quedaron entonces más de 30. Y se utilizó el mismo procedimiento, incluyendo simulacros, coordinando entre todas las partes. Hubo mesas que empezaron a las 10 y finalizaron a las 22. Ya estamos terminando con las de marzo y trabajando para los turnos siguientes. Asimismo, como el aislamiento afectó a los organismos públicos, se vio trastocado todo el sistema de PPS (prácticas preprofesionales supervisadas), pero también trabajamos en ello y comenzarán el 29 de junio”, anticipó.

En tanto, desde el centro de estudiantes, donde describen un panorama muy distinto, ya solicitaron mesas de examen extraordinarias para el mes de julio.

La negativa de muchos docentes a la virtualidad afecta a cientos de alumnos, dice el CED